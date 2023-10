Małgorzata Kożuchowska bez wątpienia jest jedną z najbardziej stylowych aktorek polskiego show-biznesu. Choć zazwyczaj Polki komplementują jej gust i inspirują się jej zestawami, to niekiedy jej wybory modowe wzbudzają kontrowersje. Nie inaczej stało się podczas jej wizyty w lokalu wyborczym. Z jakiego powodu?

Stylizacja Małgorzaty Kożuchowskiej na wyborach

W ostatnich tygodniach kwestia wyborów parlamentarnych wywoływała w sieci ogromne emocje. Internauci krytykowali zarówno tych celebrytów, którzy pojawili się na Marszu Miliona Serc, jak i tych, których tam zabrakło. Również artystki zachęcające kobiety do udziału w głosowaniu według niektórych swoimi postami wzbudzały kontrowersje. Ataków nie uniknęła nawet Małgorzata Kożuchowska, która w dzień marszu organizowanego przez Donalda Tuska wybrała się na wyścigi konne.

- Każdy z nas jest wolny; może swobodnie decydować o miejscach, w których bywa, o tym jakimi ludźmi się otacza i w końcu o tym, na kogo odda swój głos w wyborach. Wierzę, że wybory to czas, kiedy nasza demokracja może świecić najjaśniej. Czas, kiedy każdy głos jest równie ważny i szanowany. To nasza wspólna sprawa i odpowiedzialność, aby Polska była miejscem, gdzie demokracja, wolność i szacunek są fundamentem społeczeństwa - pisała wówczas w sieci.

Nic dziwnego, że w niedzielę 15 października Małgorzata Kożuchowska, jako przykładna obywatelka, wzięła udział w głosowaniu. Uwieczniła ten fakt i w mediach społecznościowych pokazała zdjęcie, na którym widać, jak w towarzystwie synka Jana Franciszka wrzuca karty do urny. Na tę okazję wybrała elegancką stylizację. Miała na sobie szarą, dwurzędową marynarkę oversize, czarny golf, spódnicę, elegancką torebkę, ciemne rajstopy oraz buty na wysokim obcasie.

- Dzień pełen obowiązków! Przyjemnych obowiązków - napisała pod postem.

Tym razem jednak to nie udział w wyborach wywołał falę komentarzy fanów, a... buty aktorki. To właśnie na ich temat w sieci pojawiła się cała dyskusja. Jedna z internautek napisała bowiem pod zdjęciem: "Buty obłędne? To rewia mody czy wybory? Co to ma być?". Małgorzata Kożuchowska łagodnie odpowiedziała jej: "Wolność". Pozostali obserwatorzy nie szczędzili jednak mocniejszych słów i jasno wyrazili własne zdanie.

- Zawsze warto czuć się kobieco. Szczególnie, gdy decydujemy też o naszym losie; - Co to ma być za komentarz? Co Pani do tego, jak się ktoś inny ubiera? - W kaloszach miała iść? - Śmieszne. Uważam, że należy się ładnie ubrać, bo to doniosłe wydarzenie; - Zazdrość nie zna granic - czytamy pod publikacją.

