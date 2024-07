Liście malin zawierają kwasy organiczne, garbniki, sole mineralne i flawonoidy. Napar z liści malin ma działanie ściągające, przeciwbakteryjne i przeciwzapalnie. Jest zalecany kobietom w ciąży, ponieważ wzmacnia mięśnie macicy.

Zdrowotne właściwości liści malin

O zdrowotnym działaniu owoców malin wiadomo od dawna. Zawarte są w nich kwasy organiczne (np. jabłkowy i cytrynowy), pektyny, witaminy (B1, B2, B6, E, C) oraz minerały. Maliny działają przeciwgorączkowo i napotnie. Poza owocami źródłem cennych składników są także liście malin. Zawierają garbniki, sole mineralne, flawonoidy i kwasy organiczne. Liście malin działają ściągająco, przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. Zmniejszają biegunkę i hamują rozwój bakterii w jelitach. Leczą nieżyt żołądka i jelit. Liście malin powodują delikatny rozkurcz macicy, mięśni gładkich i naczyń krwionośnych. Napar z liści malin łagodzi stany zapalne jamy ustnej i gardła. Ma także działanie przeciwgorączkowe.

Liście malin dla kobiet w ciąży

Liście malin mają cenny wpływ na kobiety w ciąży. Napar z liści malin wzmacnia mięśnie macicy, dzięki czemu skurcze porodowe są skuteczniejsze, co skraca czas porodu. Herbatkę z liści malin należy pić regularnie przez kilka tygodni przed porodem. Zaleca się picie maksymalnie jednej filiżanki naparu dziennie. Jeżeli herbatka wpływa na pojawienie się przedwczesnych skurczów, należy zmniejszyć ilość spożywanego naparu lub zupełnie go odstawić. Picie naparu powinno być ustalone z lekarzem prowadzącym ciążę. Nie należy pić herbatki z liści malin, gdy kobieta cierpi na nadciśnienie, przeszła wcześniej cesarskie cięcie, ciąża jest zagrożona lub pojawia się krwawienie z dróg rodnych. Picie naparu z liści malin jest zalecane także po porodzie. Pomaga zwalczyć ewentualne infekcje i wrócić macicy do pierwotnych rozmiarów.

Przepis na napar z malin

Łyżkę liści z malin (suszonych lub świeżych) zalej 1/2 szklanki wrzątku. Szklankę przykryj talerzykiem i odstaw na 10-15 minut. Napar przecedź i pij po kilka łyków w ciągu dnia.

