Kolendra jest rośliną jednoroczną mającą właściwości zdrowotne i niesamowite walory smakowe. Coraz częściej jej liście i owoce używane są w Polsce jako dodatek do różnorodnych dań.

Właściwości kolendry

Kolendra posiada dużo właściwości zdrowotnych i bogata jest w wiele witamin (A, B1, B2, B3 i C). Zawiera minerały wapnia, fosforu, potasu oraz sodu. Oprócz tego posiada flawonoidy, węglowodany, białko, proteiny, tłuszcze i wodę. Owoce kolendry mają słodki smak i specyficzny, korzenny zapach. Flawonoidy i witamina C działają uszczelniająco na naczynia włosowate, a dzięki temu zwiększa się odporność na infekcje różnego typu. Nasiona kolendry zawierają duże ilości olejku eterycznego, który zmniejsza gorączkę, a liście rośliny mają właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe. Kolendra wspomaga trawienie, stymuluje wydzielanie soków żołądkowych, pobudza apetyt i obniża poziom cukru we krwi. Dodatkowo działa przeciwutleniająco i rozkurczająco.

Do czego warto stosować kolendrę?

1. Zastosowanie w kuchni – kolendrę warto stosować jako przyprawę do konserwowania różnego rodzaju mięs, wędlin, a także marynowania ogórków i grzybów. Świeże liście kolendry można również dodać do sałatek czy zup. Wzbogacają także smak przypraw curry czy orientalnych past.

2. Problem z oczami – roślina bogata w witaminę C i A używana jest przy chorobach oczu. Liście kolendry ochraniają oczy przed wieloma schorzeniami (zwyrodnienie plamki żółtej, starzenie się oka, czy zapalenie spojówek). Należy posiekać liście kolendry i zagotować je w wodzie. Ostudzonym naparem namoczyć waciki kosmetyczne i przykładać do oczu. Napar zmniejszy podrażnienia, zaczerwienienia i pieczenie.

3. Pokrzywka – właściwości antygrzybiczne, antyseptyczne, dezynfekujące i oczyszczające kolendry zapobiegają pokrzywce występującej na skórze. Kilka liści kolendry należy zaparzyć we wrzątku, a otrzymany napar ostudzić i pić. Jeśli zmiany skórne swędzą, z liści kolendry należy wycisnąć sok i wymieszać z odrobiną miodu. Mieszaninę należy położyć na chore miejsce na 15 minut, a następnie zmyć chłodną wodą.

4. Krwawienie z nosa – 20 gramów liści należy drobno posiekać i dodać trochę kamfory. Po kilku minutach trzeba wycisnąć z mieszaniny sok i kilka kropel wlać do nosa. Krwawienie z nosa powinno po chwili ustąpić. Aromat kolendry korzystnie wpływa na nozdrza.

5. Trawienie – kolendra stymuluje wydzielanie soków żołądkowych i enzymów odpowiedzialnych za trawienie. Kilka liści kolendry należy wymieszać z paroma ząbkami czosnku, cebulą, sokiem z cytryny, cukrem trzcinowym i suszonym mango.

6. Nudności – kobiety, które są w początkowych tygodniach ciąży mogą mieć problemy z porannymi mdłościami. Należy zaparzyć 1 szklankę liści kolendry w szklance gorącej wody z dodatkiem cukru. Napar trzeba odstawić, aby przestygł i wypić.