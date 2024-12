Nagłe zmiany w "Pytaniu na śniadanie"! Tej pary widzowie dziś nie mogli się spodziewać

Powrót Łukasza Nowickiego to dopiero początek! Widzowie piątkowego odcinka "Pytania na śniadanie" mogli być zaskoczeni, kiedy w roli prowadzących pojawił się "nowy" duet. "To była dobra energia" - piszą wprost internauci po odcinku. Czy to oznacza początek zmian w popularnym programie Telewizji Polskiej? Poznajcie szczegóły.