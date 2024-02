Ostatnie rewolucje w "Pytaniu na śniadanie" wzbudziły wiele emocji. Jedno jest pewne, oglądalność jest inna niż rok temu Wiadomo również, którą z nowych par prowadzących widzowie najchętniej oglądają. Kogo obstawiacie?

"Pytanie na śniadanie": Oglądalność mniejsza niż rok temu

Gdy TVP przejęła nowa koalicja rządząca, w stacji niemal od razu rozpoczęły się nowe porządki. Wszyscy myśleli, że z racji tematyki śniadaniówkę ominą kadrowe zmiany, tak się jednak nie stało. Z "Pytaniem na śniadanie" pożegnali się wszyscy dotychczasowi prowadzący, a ich miejsce zajęli: Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz, Beata Tadla i Tomasz Tylicki, Klaudia Carlos i Robert El Gendy oraz Joanna Górska i Robert Stockinger. Zdania widzów co do tych zmian są podzielone, jednak jedno jest pewne — oglądalność śniadaniówki jest uległa zmianie.

Według Nielsen Media od 1 stycznia do 7 lutego śniadaniówka TVP przyciągnęła średnio 380 tys. widzów, natomiast rok wcześniej było ich o 77 tys. więcej. Warto jednak podkreślić, że oglądalność spadła również w konkurencyjnej śniadaniówce "Dzień dobry TVN" i była o 39 tysięcy mniejsza niż rok wcześniej.

Którzy nowi prowadzący "Pytania na śniadanie" zgromadzili najwięcej widzów przed telewizorem? W dzień swojego debiuty największą oglądalnością mogą pochwalić się Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz (499 tys.), tuż za nimi byli Beata Tadla i Tomasz Talicki (425 tys.). Na trzecim miejscu znaleźli się Klaudia Carlos i Robert El Gendy (424 tys.), a na ostatnim Joanna Górska i Robert Stockinger (296 tys.).

Wygląda więc na to, że to poprzednia ekipa prowadzących, którzy na początku roku odeszli z "Pytania na śniadanie", cieszyła się znacznie większą sympatią telewidzów. Czy to znaczy, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mogą świętować sukces?

Nie jest tajemnicą, że debiut Katarzyna Dowbor i innych prowadzących w "Pytaniu na śniadanie" podzielił widzów. Wielu internautów postanowiło podzielić się swoim zdanie, a ich komentarzy bywały okrutne. Jednak wiele osób postanowiło również dać szansę nowym twarzom i chętnie ich wspierają w sieci.

A wy, którą z tych par lubicie najbardziej? Czy może tęsknicie za poprzednimi prowadzącymi?