Warzywa z piekarnika są znacznie zdrowsze niż smażone czy gotowane. Nie tracą podczas obróbki termicznej tak wielu witamin, a do ich przygotowania nie potrzeba dużej ilości tłuszczu. Warzywa upieczone w piekarniku nadają się zarówno na przystawkę (przyrządzone w taki sposób smakują bardziej wyraziście – razem z witaminami zatrzymywana jest ich naturalna słodycz), jak i do obiadu – zamiast surówki i jako dodatek do zupy. Można z nich też robić sałatki, do czego nadają się zwłaszcza warzywa korzeniowe, jak marchewka, pietruszka i seler. Najpopularniejsze są jednak ziemniaki, bakłażany i cukinia z piekarnika, które w połączeniu z ziołami i innymi warzywami mogą stanowić samodzielne danie.

Składniki:

4 ziemniaki,

3 papryki: czerwona, żółta i zielona,

1 duża lub 2 małe cukinie,

1 mała dynia,

1 bakłażan,

2 czerwone cebule,

3 ząbki czosnku,

3 łyżki oliwy,

zioła: tymianek, bazylia rozmaryn (najlepiej świeże liście),

szczypta soli i pieprzu.

Sposób przygotowania:

1. Dokładnie umyj wszystkie warzywa.

2. Przekrój dynię i paprykę na pół i wyjmij ze środka ziarna. Miąższ dyni pokrój w kostkę o grubości ok. 2 cm, natomiast połówki papryki podziel na 4 podłużne kawałki. Podobnie jak dynię pokrój też bakłażan i ziemniaki.

3. Obierz cebule i pokrój je na ósemki.

4. Cukinię pokrój na plasterki o grubości ok. 2 cm.

5. Wyłóż pokrojone warzywa na blachę do pieczenia, posyp je solą i pieprzem i nagrzej piekarnik do 200°C.

6. Zgnieć łyżką lub przepuść przez praskę ząbki czosnku, a następnie wymieszaj je z posiekanymi ziołami i oliwą.

7. Skrop warzywa oliwą z czosnkiem i ziołami.

8. Piecz wszystko przez 40–60 min, o czasu do czasu przewracając warzywa na drugą stronę, aby upiekły się równomiernie.

Smacznego!