Rybę piecz w piekarniku zawiniętą w folię lub ułożoną w naczyniu żaroodpornym. Taka ryba jest zdrowsza od smażonej na patelni i ma mniej kalorii. Prosty przepis na rybę z piekarnika.

Pieczenie ryby w piekarniku jest łatwiejsze od smażenia jej na patelni. Nie musisz stać przy kuchence i pilnować jej.

Jak piec rybę w piekarniku?

Pamiętaj, by podczas pieczenia ryby w piekarniku nie trzymać jej za długo. W konsekwencji ryba może być zbyt sucha i niezbyt smaczna. Czas pieczenia zależy od kawałka ryby i jej grubości. Przyjmuje się, że 2,5 cm grubości ryba piecze się w piekarniku przez około 10 minut. Upieczone mięso rybne z łatwością odchodzi od ości.

Jak upiec rybę w folii aluminiowej?

Pieczenie w folii aluminiowej jest wygodne. Naczynie pozostanie czyste, a ryba będzie bardziej soczysta i aksamitna. Idealnie sprawdza się to w przypadku mniejszych filetów ryby. Rybę należy zawinąć w folię (matową stroną, która chłonie ciepło na zewnątrz), zawijając końce tak aby soki nie wypłynęły.

Jak upiec chudą rybę?

Ryby, które mają białe mięso (np. dorsz) należy pozostawić w marynacie na kilka godzin. Możesz zapiekać je razem z warzywami lub sosem pomidorowym, dzięki którym będą bardziej winne.

Pieczenie ryb w całości

Jeśli chcesz upiec całą rybę, pozbaw ją wnętrzności i przede wszystkim łusek. Piecz ją w całości, razem ze skórą, ogonem i głową. Pamiętaj, by przyprawić ją nie tylko w środku kawałkiem cytryny i wybranymi ziołami, ale i na zewnątrz.

Łosoś z piekarnika

Łososia przed pieczeniem w piekarniku warto przyprawić ulubionymi ziołami, cytryną i plasterkami masła. Tak przygotowaną rybę zawiń szczelnie w folię. Filet z łososia piecze się zwykle około 20-25 minut.

Jak upiec rybę z rękawie?

Pieczenie w rękawie jest podobne do pieczenia w folii. Zamarynowaną rybę włóż do rękawa szczelnie go zamykając. Filet z ryby piecz w rękawie przez około 20-25 minut. Dwie minuty przed końcem pieczenia rękaw rozetnij, aby ryba się lekko zrumieniła.

Ryba z piekarnika - jakie przyprawy?

Rybę przed włożeniem do piekarnika ułóż płasko na folii aluminiowej i nasmaruj przyprawami. Jeśli lubisz pikantne smaki, natrzyj mięso ostrą i słodka papryką w proszku. Dodaj jeszcze natkę pietruszki i curry. By osiągnąć bardziej intensywny i słony smak nasmaruj surową rybę solą morską.

Na wierzch ryby połóż plastry cytryny i drobne kawałki masła, np. czosnkowego. Do środka możesz włożyć świeży koperek.

Ryba z piekarnika - jak upiec?

Folię złóż do środka (dłuższe boki) i zawiń krótsze boki. Następnie włóż ją do naczynia żaroodpornego lub ceramicznego i wstaw do piekarnika na 35-45 minut w temperaturze 180 stopni. Po upieczeniu nie wyjmuj ryby od razu z piekarnika. Pozostaw ją w środku na kilka minut.