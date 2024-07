Od ustawienia pomieszczeń w domu względem stron świata zależy bardzo wiele. Determinuje to jak ciepło i jasno będzie w wybranych pomieszczeniach – najjaśniejsze będą pokoje zwrócone na południe, a najciemniejsze te skierowane na północ.

Reklama

Większa ilość światła ma wpływ jeszcze na jedną kwestię – temperaturę pomieszczenia. Im dłużej pokój jest ogrzewany światłem słonecznym, tym jest cieplejszy.

Pomieszczenia ustawione na północ – sypialnie i kuchnie

Pomieszczenia ustawione na północ są zwykle stosunkowo słabo oświetlone w porównaniu z innymi stronami – najbardziej będzie to odczuwalne w pochmurne dni. W związku z tym będzie to też najmniej dogrzane miejsce. Dlatego też pomieszczenia, w których się pracuje przez większość dnia, np. gabinet, czy też salony nie powinny być od strony północnej. Dobrym rozwiązaniem jest natomiast umieszczenie w tej części sypialni, jednak pod warunkiem, że nie będzie jednocześnie pokojem do pracy. O wiele łatwiej zasypia się w chłodniejszym pomieszczeniu, a pokojom ustawionym na północ nie grozi przegrzanie. W tym miejscu można urządzić też kuchnię – tym bardziej, jeśli będzie ona połączona z salonem skierowanym na południe.

Pomieszczenia ustawione na południe – salon i gabinet

Pomieszczenia ustawione na południe to najbardziej oświetlone pomieszczenia w domu, a jednocześnie najcieplejsze. Choć to ogromna zaleta, nie jest to uniwersalne miejsce. Nie powinno się urządzać w takim pomieszczeniu kuchni, w której zwykle pod wpływem gotowania temperatura i tak jest nieco wyższa niż w innych częściach domu. Dodatkowe doświetlenie może sprawić, że gorąco może okazać się nie do zniesienia. Na południe nie powinna być też zwrócona sypialnia – latem może być w niej zbyt duszno.

Zobacz także

Natomiast idealnie sprawdzi się jako pokój dzienny lub gabinet, czyli miejsca, w których potrzeba jak najwięcej dziennego światła. Salon z oknem na południe ma jednak jedną wadę – często potrzebne są markizy lub daszki, które będą osłaniać przed nadmiarem słońca. W bardzo słoneczne dni salon skierowany na południe będzie się też bardzo szybko i mocno nagrzewał.

Pomieszczenia zwrócone na wschód – sypialnia dla skowronków

Do pokojów zwróconych na wschód będzie wpadało wschodzące słońce. To najlepszy sposób na pobudkę – naturalne światło pobudza i daje energię do działania. Ale uwaga: tylko pod warunkiem, że jest się skowronkiem, a nie sową (osoby o typie osobowości skowronka najbardziej aktywne są rano, sowy natomiast wieczorem). Dlatego choć poleca się pokoje z oknem na wschód na urządzenie w nich sypialni, należy wziąć pod uwagę swoje preferencje odnośnie pory zasypiania i wstawania. Słońce w takim pokoju jest intensywne, ale przez krótki czas – tylko z rana. Przez pozostałą część dnia oświetlenie jest umiarkowane, dlatego też nie powinno to być miejsce do pracy ani pokój dzienny.

Pomieszczenia zwrócone na zachód – wszystko oprócz sypialni!

W pomieszczenia skierowanych na zachód można urządzić niemal każdy pokój. Od południa jest ono dobrze oświetlone, a przed południem większość domowników i tak idzie do szkoły lub pracy.

Reklama

Przebywając w zachodnim pomieszczeniu ma się wrażenie, że dzień trwa dłużej, ponieważ maksymalnie wykorzystuje się naturalne światło. Nie jest to natomiast miejsce na sypialnię, ponieważ zachodzące słońce, chociaż wygląda pięknie i romantycznie, skutecznie utrudni zasypianie. Pokoje na zachodzie mają jeszcze jedną wadę – latem są bardzo nagrzane, prawie tak samo jak te ustawione na południe.