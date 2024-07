Oświetlenie w kuchni to bardzo ważna kwestia. Dobrze dobranym światłem można oszukać przestrzeń, zmienić jej kształt, proporcję i stworzyć odpowiedni nastrój. Oświetlenie w kuchni powinno spełniać określone funkcje, dlatego należy je dobrze rozplanować.

Prawidłowe oświetlenie powinno być dostosowane barwą do pomieszczenia. Ważne jest też jego równomierne rozmieszczenie, dzięki któremu zapewniona jest odpowiednia ilość światła. Należy też ograniczyć do minimum liczbę zacienionych miejsc w kuchni. Osiągnięcie w kuchni efektu równomiernego oświetlenia jest znacznie utrudnione przez dużą liczbę sprzętów i mebli, które się w niej znajdują. Dobrze jest wydzielić kilka obwodów oświetleniowych w kuchni (trzy-cztery), dzięki czemu możliwe będzie włączanie oświetlenia zależnie od potrzeb.

Oświetlenie meblowe w kuchni

Dobrze jest zainstalować oświetlenie we wnętrzu szafek, szczególnie, gdy nie dociera do nich światło z żadnego innego źródła. Takie rozwiązanie jest stosowane coraz częściej przez producentów mebli. Szafki z przeszklonymi frontami dodatkowo, dzięki oświetleniu wewnętrznemu, będą spełniały rolę dekoracyjną. Szafki bez fabrycznie zainstalowanego oświetlenia można samodzielnie wyposażyć w lampki, np. lampy ledowe lub halogeny o mocy 12W.

Oświetlenie robocze w kuchni – oświetlenie blatu, kuchenki, zlewozmywaka

Dobrze oświetlone kuchenka i blat w kuchni gwarantują komfort podczas przygotowywania posiłków. Funkcjonalność osiąga się poprzez montowanie lampek, halogenów lub długich świetlówek liniowych pod szafkami zawieszonymi nad blatem, jest to tzw. oświetlenie podszafkowe. Powinny dawać one jasne, skupione światło. Optymalna odległość pomiędzy świetlnymi punktami to 40-60 cm.

Oświetlenie sufitowe i oświetlenie nad stołem w kuchni

Górne światło w kuchni nie musi być specjalnie jasne, ważne, aby było rozproszone lub odbijało się od sufitu, dzięki czemu będzie padało na sprzęty nie powodując cieni. W tej funkcji dobrze sprawdzą się tradycyjne lampy z rozpraszającymi światło kloszami, zawieszone na linkach lub szynach halogeny oraz oprawy zamocowane na podwieszanym suficie. Dzięki temu pomieszczenie wydaje się wyższe i przestronniejsze. Oświetlenie nad stołem musi padać na cały blat jednocześnie nie oślepiając siedzących wokół osób. Ponadto zamontowanie emitującej ciepłe światło lampy bezpośrednio nad stołem pozwala na wydzielenie intymnej przestrzeni i uzyskanie ciekawego efektu dekoracyjnego. Najczęściej używane do tego typu oświetlenia są lampy z dużym otwartym kloszem o regulowanej długości sznura. Lampy zawiesza się w odległości min. 50 cm od blatu (w przypadku blatów większych niż 120 cm odległość ta powinna wynosić około 80 cm). Często do oświetlenia stołu wykorzystuje się kilka szeregowo wieszanych takich samych lamp (owalnych lub prostokątnych) połączonych np. panelem.