Uprawa stewii wymaga lekkiej i przepuszczalnej gleby. Stewia to roślina wieloletnia. Może być uprawiana zarówno w ogrodzie, jak i w doniczce.

Stewia jest rośliną wrażliwą i ciepłolubną. Nie przetrwa mrozu na dworze, dlatego zimą najlepiej uprawiać stewię w doniczce.

Uprawa stewii w ogrodzie

Stewia jest rośliną tropikalną, dlatego lubi wysokie temperatury. Planując uprawę stewii w ogrodzie należy wybrać dla niej dobrze nasłonecznione i ciepłe miejsce. Roślina lubi lekką i przepuszczalną glebę, o lekko kwaśnym lub obojętnym odczynie (optymalne PH gleby to 6). Stewia nie będzie rosła na słonej ani zasadowej glebie. Ważne, aby stanowisko, na którym mamy zasadzić stewię było dobrze drenowane (wysypane żwirem lub drobnymi kamykami na powierzchni ok. 2 cm), ponieważ roślina jest wrażliwa na zbyt dużą wilgotność.

Pędy stewii są delikatne i łatwe do złamania, dlatego należy zwrócić uwagę na to, aby miejsce, w którym planujemy zasadzić roślinę, było chronione przed wiatrem. Średnia wysokość krzaczków to ok. 50-80 cm. Aby roślina mogła się rozkrzewiać, warto raz w miesiącu oberwać końcówki pędów stewii. Roślina wymaga ostrożności ze względu na słaby system korzeniowy. W okresie suszy powinna być regularnie nawadniana (nawet 2 razy dziennie). Stewia nie przetrwa zimowania na dworze. Jedynym wyjściem jest przechowywanie rośliny zimą w doniczce w ciepłym pomieszczeniu.

Uprawa stewii zimą

Pomieszczenie, do którego przeniesiemy stewię na zimę powinno być ciepłe (temperatura wewnątrz ok. 10ºC) i widne. Zimą nie należy podlewać stewii tak często jak latem.

Uprawa stewii – rozmnażanie i wysiew

Stewię rozmnaża się przez wysiew nasion lub z pobranych sadzonek. Specyfiką jej nasion jest słabe kiełkowanie. Należy więc wysiać ich więcej, aby zwiększyć prawdopodobieństwo, że roślina wykiełkuje. Nasiona powinny być wysiane na przełomie marca i kwietnia do doniczek ustawionych w ciepłym pomieszczeniu (22ºC-25ºC). Roślina kiełkuje po upływie około dwóch tygodni. Sadzonki stewii można wysadzić do gleby dopiero w drugiej połowie maja.

Uprawa stewii – zbiór

Kwitnięcie stewii odbywa się jesienią. Najlepiej, aby zbiór liści odbył się jeszcze przed rozpoczęciem kwitnienia (koniec września, początek października), ponieważ wtedy w liściach znajduje się największa ilość cukrów. W trakcie zbioru pędy stewii należy obciąć ok. 10 cm powyżej podłoża.

Uprawa stewii w doniczce

Decydując się na uprawę stewii w doniczce, należy przestrzegać tych samych zasad, co w przypadku uprawy ogrodowej. Ziemia, do której wysadzamy roślinę powinna być lekka i przepuszczalna. Ważne, aby dno doniczki było wysypane żwirem lub drobnymi kamieniami. Doniczkę należy ustawić w ciepłym i widnym miejscu.