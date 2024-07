Jaką wziąć piżamę na wyjazd: najmodniejsze komplety

Piżama powinna być przede wszystkim wygodna – jej podstawowym zadaniem jest zapewnienie komfortu podczas snu. I podczas gdy we własnej sypialni nie przywiązujemy wagi do trendów, to podczas przygotowywań do wyjazdów, w czasie których musimy dzielić z kimś pokój, zaczynamy dokładnie się przyglądać, w czym śpimy – czy można się w tym pokazać, czy to nie wstyd, czy mogę wyjść w tym na korytarz? Które piżamy damskie są modne, a które powinnyśmy zostawić sobie na samotne nocne?