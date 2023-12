Największe stacje telewizyjne od lat rywalizują o to, która przyciągnie więcej widzów podczas sylwestrowego szaleństwa. Nic dziwnego, że prześcigają się w zdobywaniu jak najpopularniejszych artystów, którzy będą bawili publiczność ze sceny. Oczywiście emocje rozpalają nazwiska zagranicznych gwiazd. Co przygotował Polsat? Właśnie poznaliśmy kolejnego muzyka, który wystąpi 31 grudnia.

„Sylwestrowa Moc Przebojów”: Polsat ujawnił zagraniczną gwiazdę

Jak co roku Polsat będzie starał się, by widzowie przed telewizorami oraz publiczność pod sceną w gorącej atmosferze bawili się wieczorem z 31 grudnia na 1 stycznia. Stacja pochwaliła się już listą gwiazd, które mają pojawić się na imprezie. W zestawieniu widzimy sporo ulubieńców Polaków.

Podczas „Sylwestrowej Mocy Przebojów” widzów będą bawili m.in. Kayah, Dawid Kwiatkowski, Lady Pank, Smolasty, Doda, Majka Jeżowska, Feel, Marcin Miller i Boys, Enej, Urszula, Skolim oraz Oskar Cyms. Na scenie pojawią się także zagraniczne gwiazdy. Właśnie padło drugie nazwisko.

31 grudnia br. Polsat zatroszczył się, by na imprezie stacji pojawił się Matteo Bocelli, który już kilka razy wystąpił w naszym kraju. Drugą gwiazdą będzie Denzel. Belgijski wokalista z pewnością zaprezentuje dobrze znany wszystkim numer „Pump It Up!”. To szczególne wydarzenie dla artysty, który otworzy dwudziestolecie swojej kariery.

Tymczasem widzowie się zastanawiają, co z „Sylwestrem Marzeń” w TVP. Niektórzy obawiają się, że w związku z rewolucją w mediach publicznych impreza kończąca rok może być zagrożona. W sieci pojawiło się już oświadczenie w tej sprawie.

