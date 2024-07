Przyczyny pasożytów u dzieci mogą być różne. Dziecko może zarazić się w przedszkolu, piaskownicy lub biorąc do buzi brudne ręce. Niezależnie od przyczyny trzeba się ich jak najszybciej pozbyć.

Reklama

Owsiki

Owsica, czyli zarażenie jajami owsików to choroba brudnych rąk. Poprzez dłonie brane do buzi, jaja owsików trafiają do jelit i tam wylęgają się dorosłe osobniki. Choroba może rozwijać się kilka tygodni, samice wypełzają przez odbyt pozostawiając za sobą jajeczka. Dziecko czuje świąd, drapie się i przenosi palcami jajeczka wprost do buzi. Maluch w ten sposób zaraża sam siebie. Przyczyną zarażenia może być także wdychanie jaj owsika (pozostałych na zasłonach czy pościeli, przemieszczających się razem z kurzem).

Tasiemiec

Przyczyną zarażenia się tasiemcem jest jedzenie niedogotowanego mięsa, które pochodzi z niepewnego źródła. Aby nie zarazić siebie i dziecka tasiemcem należy zawsze dokładnie myć ręce po kontakcie z surowym mięsem, zdezynfekować lub wyparzyć deskę i nóż.

Lamblie

Zarazić się lambliami można jedząc niedomyte warzywa lub wkładając do buzi ręce brudne od ziemi. Otorbione pasożyty wydalane są w kale i podczas korzystania z tej samej toalety – ryzyko infekcji rośnie.

Reklama

Glista ludzka

Jaja glisty są zjadane przez dziecko, które bawi się np. w piaskownicy zanieczyszczonej odchodami i nie myje rąk. Jaja glisty przechodzą z jelit do krwi, wylęgające się z nich larwy osiadają na narządach, a gdy powracają do jelit – dojrzewają.