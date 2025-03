Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" sprawił, że część uczestników naprawdę znalazła swoją wymarzoną drugą połówkę dzięki udziałowi w eksperymencie. W gronie par, które do dziś wiodą szczęśliwe życie razem, są między innymi Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak, którzy poznali się w 3. odsłonie "ŚOPW".

Edycja z ich udziałem była nagrywana wiosną 2018 roku i jak się właśnie okazało, para 17 marca 2025 roku świętuje swoją już 7. rocznicę ślubu! Radosnymi wieściami w dniu swojej rocznicy podzielili się za pośrednictwem Instagrama, a fani zasypali ich lawiną życzeń i gratulacji.

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" udowodnili, że wymarzoną miłość można znaleźć nawet w telewizyjnym programie. Nie ukrywali jednak, że sporo pracowali nad tym, aby ich związek przetrwał i bardzo pielęgnowali rodzące się pomiędzy nimi uczucie. Ale udało się - teraz są nie tylko szczęśliwym małżeństwem, ale także rodzicami dwójki uroczych pociech. A dziś mają szczególne powody do świętowania, bo właśnie wypadła ich 7. rocznica ślubu. Aż trudno uwierzyć, że minęło już tyle czasu!

Z tej okazji na Instagramie Anity pojawił się wyjątkowy post.

W dalszej części swojego wpisu Anita przyznała wprost, że dzięki decyzji o udziale w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" razem z Adrianem "dostali więcej, niż marzyli".

Dziś mija 7 lat od najbardziej szalonej decyzji, która zmieniła WSZYSTKO. Nasza wełniana rocznica. Dostaliśmy więcej niż to, o czym marzyliśmy, ale mieliśmy w sobie odwagę, by po to sięgnąć! Kto by wtedy pomyślał, że ten pan i ta pani- całkiem nieznajomi, wciąż będą razem?

- dodała