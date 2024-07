Jabłka pieczone w piekarniku można przygotować ze słodkim nadzieniem z rodzynek i miodu lub płatków owsianych i żurawiny. Ten deser należy piec w temperaturze 180-200 stopni przez 25-45 minut.

Jabłka pieczone w piekarniku to pomysł na zdrowy i pyszny deser. Niezbędną przyprawą do ich przygotowania jest cynamon. Można je zapiekać pod chrupiącą, słodką kruszonką, z miodem, żurawiną lub płatkami owsianymi.

Jak piec jabłka?

Jabłka są bogatym źródłem błonnika pokarmowego, witamin z grupy B oraz kwasu askorbinowego (witamina C). Mogą być jedzone przez cukrzyków, gdyż są owocami o niskim indeksie glikemicznym. Oznacza to, że nie przyczyniają się do gwałtownych wzrostów cukru we krwi. Doskonałym przysmakiem są jabłka pieczone w piekarniku z nadzieniem. Owoce te najlepiej piec ułożone w formie do pieczenia bez nakrycia. Temperatura pieczenia powinna wynosić 180-200 stopni Celsjusza, natomiast czas jest zależny od wielkości jabłka – małe piecze się przez 25 minut, a duże do 45 minut.

Przepis na pieczone jabłka z płatkami owsianymi

Składniki (na 2 porcje):

2 jabłka,

1 łyżka suszonej żurawiny,

1 łyżeczka cynamonu,

4 łyżki płatków owsianych,

sok z cytryny,

2 orzechy włoskie,

cukier waniliowy,

2 łyżki syropu klonowego.

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Piekarnik nagrzej do temperatury 180 stopni.

Zetnij wierzch jabłek i wydrąż gniazdo nasienne . Uważaj, aby nie uszkodzić brzegów i skórki owoców.

. Uważaj, aby nie uszkodzić brzegów i skórki owoców. Płatki owsiane wymieszaj z suszoną żurawiną, cynamonem i cukrem waniliowym. Nadzienie włóż do wydrążonego jabłka. Następnie delikatnie skrop owoc sokiem z cytryny.

Na wierzchu deseru wyłóż pokrojone lub pokruszone orzechy. Nadzienie polej syropem klonowym.

Przykryj otwór przykrywką z jabłka (odcięty wierzch owocu).

Jabłka piecz w nagrzanym piekarniku przez ok. 30 minut (kontroluj czas pieczenia, gdyż duże znaczenie ma wielkość jabłek). Deser podawaj z dodatkiem jogurtu naturalnego.

Przepis na jabłka pieczone pod kruszonką

Składniki (na 5 porcji):

1,5 kilograma jabłek,

2 łyżki rumu,

2 łyżki rodzynek,

pół łyżeczki cynamonu.

Składniki na kruszonkę:

125 gramów mąki,

90 gramów masła,

80 gramów cukru pudru,

szczypta soli.

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Rodzynki umieść w miseczce i zalej rumem. Wymieszaj i odstaw.

Na płaskim talerzu połóż masło, cukier puder, mąkę i sól. Wszystkie składniki krój nożem na malutkie kawałeczki do momentu, gdy kawałeczki masła zostaną pokryte mąką i cukrem .

. Piekarnik nagrzej do 170 stopni. Formę lub naczynie żaroodporne wysmaruj tłuszczem.

Obierz jabłka, pokrój je na ćwiartki i usuń gniazda nasienne. Ćwiartki jabłka pokrój na cztery cząstki. Ułóż owoce w naczyniu lub formie.

Odsączone rodzynki ułóż na jabłkach. Owoc oprósz cynamonem, a następnie równomiernie posyp przygotowaną kruszonką.

Jabłka piecz przez około 40 minut. Deser doskonale smakuje z dodatkiem śmietankowych lodów.

Przepis na jabłka pieczone z miodem i rodzynkami

Składniki (na 4 porcje):

4 jabłka,

4 łyżki miodu,

4 łyżki rodzynek,

cynamon lub mieszanka przypraw do szarlotki.

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Jabłka dokładnie umyj. Zetnij 1/3 część owocu łącznie z korzonkiem. Usuń z jabłka gniazdo nasienne.

Jabłka ułóż na blasze do pieczenia. Do środka każdego owocu nałóż po łyżeczce rodzynek i łyżce miodu. Dopraw cynamonem lub mieszanką do szarlotki.

Owoce przykryj ściętym wierzchem jabłka i wstaw do piekarnika. Piecz przez 25 minut (małe jabłka) w temperaturze 180 stopni.

Smacznego!