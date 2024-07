Tłuszcze w diecie, tak samo jak białka i węglowodany, są niezbędnymi składnikami do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Tłuszcze mogą być pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.

Reklama

Tłuszcze dostarczamy organizmowi, aby mieć energię, by układ nerwowy, trawienny i hormonalny działały sprawnie. Kwasy tłuszczowe są budulcem komórek i tkanek, dlatego są niezbędnym elementem codziennego żywienia.

Tłuszcze w diecie – skutki niedoborów

Decydując się na dietę odchudzającą pierwszym krokiem, jaki podejmujemy, jest znaczna redukcja tłuszczów w codziennym jadłospisie. Tego typu działanie jest oczywiście zasadne, jeżeli dotychczas ilość tłuszczów znacznie przewyższała dzienne zapotrzebowanie na ten składnik. Jeśli natomiast tłuszczu jest za mało, może dojść do poważnych w skutkach następstw. Ponieważ tłuszcze odpowiadają za regulację hormonalną w organizmie ich niedobór może powodować np. obniżenie libido.

Zobacz także

Funkcja energetyczna lipidów jest nieoceniona. Gdy jest ich za mało wówczas nie mamy energii. Są one również bardzo ważnym budulcem skóry, dlatego wskutek znacznego ich ograniczenia w jedzeniu skóra staje się sucha, pęka i się łuszczy. Kwasy tłuszczowe są budulcem komórek i tkanek, stanowią materiał zapasowy i izolacyjny, są również kluczowym elementem do prawidłowej pracy układu nerwowego. Ponadto zbyt mała ilość tłuszczów w diecie prowadzi do zahamowania wzrostu kości, mięśni, mogą pojawić się zmiany skórne, przede wszystkim na tle alergicznym, wypadają włosy, a wskutek osłabienia układu immunologicznego częściej do dochodzi do infekcji.

Tłuszcze w diecie – dzienne zapotrzebowanie

Wprowadzając racjonalne odżywianie i dbając, by codzienny jadłospis zawierał wszystkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania składniki musimy zadbać również o odpowiednią ilość tłuszczu. Tłuszcze dostarczamy w postaci roślinnej lub zwierzęcej. Tłuszcze zwierzęce mają przeważnie postać stałą – wyjątkiem jest tran, natomiast roślinne są cieczami – wyjątkiem jest olej kokosowy. Dzienne zapotrzebowanie na tłuszcze osoby zdrowej jest zróżnicowane ze względu na płeć i przedstawia się następująco:

kobiety: około 60-90 g,

mężczyźni: około 60-120 g.

Przy czym dolna granica jest odpowiednia dla osób mało aktywnych a górna dla tych, którzy potrzebują codziennie więcej energii.

Zarówno nadmiar, jak i niedobór składników odżywczych może nieść za sobą poważne konsekwencje, dlatego zawsze należy zachować umiar.