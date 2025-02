Ella Balinska, córka hrabiego Kazimierza Balińskiego-Jundziłła herbu Jastrzębiec, zdobywa coraz większą popularność w Hollywood. Aktorka, mająca polskie korzenie, jakiś czas temu wystąpiła u boku Kristen Stewart, przyciągając uwagę światowej branży filmowej. A niedawno do kin wszedł nowy film z jej udziałem! Co wiadomo o córce polskiego hrabiego?

Ella Balinska to nazwisko, które coraz częściej pojawia się w kontekście wielkich hollywoodzkich produkcji. Urodziła się 4 października 1996 roku w Londynie, ale ma niezwykłe, wielokulturowe korzenie. Jej ojciec, hrabia Kazimierz Baliński-Jundziłł, pochodzi z Polski i wywodzi się z rodu herbu Jastrzębiec, a matka, Lorraine Pascale, zdobyła sławę jako modelka i prezenterka telewizyjna.

Dzięki tak wyjątkowemu pochodzeniu Balinska łączy w sobie polską arystokratyczną elegancję z jamajską energią i brytyjską dystynkcją. Od najmłodszych lat interesowała się sztuką i sportem - trenowała lekkoatletykę, a także sztuki walki. Chociaż jej rodzina nie była związana z filmem, Ella postanowiła podążyć własną ścieżką. Po ukończeniu prestiżowej Guildford School of Acting zaczęła zdobywać pierwsze role, ale prawdziwy przełom przyszedł w 2019 roku, gdy wcieliła się w Jane Kano w "Aniołkach Charliego".

Droga Elli Balinskiej do Hollywood była dynamiczna i pełna sukcesów. Aktorka rozpoczęła karierę od ról w brytyjskich produkcjach telewizyjnych, ale prawdziwy przełom nastąpił w 2019 roku, kiedy zagrała jedną z głównych ról w nowej wersji filmu "Aniołki Charliego. W produkcji tej wystąpiła u boku Kristen Stewart i Naomi Scott, zdobywając międzynarodową sławę.

Udział w filmie pozwolił Balinskiej zaistnieć w przemyśle filmowym. Jej rola jako Jane Kano, byłej agentki MI6, pokazała jej zdolności aktorskie i fizyczną sprawność, co otworzyło jej drzwi do kolejnych dużych produkcji.

W kolejnych latach Balinska kontynuowała karierę w Hollywood. W 2022 roku zagrała główną rolę w serialu "Resident Evil" platformy Netflix, a teraz pojawia się w kolejnym filmie!

Po sukcesie "Aniołków Charliego" Balinska nie zwolniła tempa. Jej kolejnym dużym projektem jest film "Naznaczeni" w reżyserii Nicka Cassavetesa, twórcy kultowego "Pamiętnika".

W nowym thrillerze aktorka wciela się w postać Ayden Cross, tajemniczej kobiety, która zostaje uwikłana w niebezpieczne wydarzenia. Zdjęcia do filmu realizowane były w Bułgarii, a Balinska przyznała w wywiadzie dla magazynu "Zwierciadło", że praca z Cassavetese'em była wyjątkowym doświadczeniem.

Nick Cassavetes to reżyser, który naprawdę świetnie wyczuwa swoich aktorów. Bardzo zależy mu na historii i na tym, żeby każda scena miała odpowiedni rytm, ale jednocześnie mocno stawia na spontaniczność i prawdziwe emocje. To było coś niesamowitego, bo na dużych planach filmowych czy telewizyjnych często chodzi głównie o to, żeby skończyć zdjęcia na czas. A Nick naprawdę daje sobie i aktorom przestrzeń, żeby pogłębić sceny i wydobyć z nich to, co najlepsze – i to jest wspaniałe.

- przyznała aktorka.