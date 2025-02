Choć „Stranger Things” to serial, który dzisiaj jest już wizytówką Netfliksa, okazało się, że w Europie można zrobić równie wielką, a może i większą produkcję. „Dark” pokochali miłośnicy dziwnych, skomplikowanych historii. Pierwszy niemiecki tytuł oryginalny giganta streamingowego zrobił ogromne wrażenie za sprawą dopracowanego scenariusza oraz niepowtarzalnego klimatu. Stał się hitem niemal od razu po premierze w 2017 roku. Po obejrzeniu tego serialu nic już nie będzie takie samo. Co wydarzyło się w miasteczku Winden 4 listopada 2019 roku?

Serial „Dark”. Niemiecka perełka Netfliksa, która podbiła świat

Serial „Dark”, stworzony przez Barana bo Odara i Jantje Friese, to pierwsza niemiecka produkcja Netflixa, która zdobyła międzynarodową popularność. Zadebiutował w 2017 roku i szybko stał się hitem, przyciągając widzów skomplikowaną fabułą, tajemniczym klimatem oraz niezwykle dopracowanym scenariuszem.

Akcja serialu rozgrywa się w fikcyjnym niemieckim miasteczku Winden, gdzie dochodzi do serii zaginięć dzieci. Śledztwo ujawnia mroczne sekrety mieszkańców, a także prowadzi do odkrycia tunelu w jaskiniach, który pozwala na podróże w czasie. Dark łączy elementy science fiction, thrillera i dramatu rodzinnego, eksplorując tematykę przeznaczenia, wolnej woli i powtarzalności historii. W centrum toczy się też skomplikowana historia miłosna.

Fabuła skupia się na Jonasie Kahnwaldzie, nastolatku, który odkrywa, że tunel w jaskiniach pod Winden pozwala przenosić się w czasie. Okazuje się, że mieszkańcy miasteczka od pokoleń są uwikłani w skomplikowaną pętlę czasową obejmującą lata 1888, 1921, 1953, 1986, 2019 i przyszłość w 2052 roku. W miarę rozwoju akcji bohaterowie odkrywają, że ich losy są nieuchronnie powiązane, a historia nieustannie się powtarza.

Wszystkie trzy sezony „Dark” są już na Netfliksie

„Dark” wyróżnia się na tle innych produkcji dzięki skomplikowanej fabule, dopracowanemu scenariuszowi i unikalnemu podejściu do tematyki podróży w czasie. W przeciwieństwie do wielu seriali, które upraszczają wątki sci-fi, „Dark” wymaga pełnego skupienia i analizy. Aktorzy musieli wcielać się w swoje postacie w różnych okresach czasu, co dodatkowo podkreślało złożoność historii. Mroczny, niepokojący klimat serialu został podkreślony przez muzykę Bena Frosta oraz charakterystyczną ścieżkę dźwiękową, w tym utwór „Goodbye” Apparat.

Serial porównywano do „Stranger Things”, jednak niemiecka produkcja jest znacznie bardziej mroczna i filozoficzna. Wiele widzów doceniło Dark za głębokie pytania egzystencjalne i starannie skonstruowaną narrację. Tytuł składa się z trzech sezonów, a każdy z nich stopniowo odsłania kolejne warstwy tajemnicy.

Sezon 1 – Przedstawia cztery rodziny z Winden, których losy są ze sobą splątane. Widzowie odkrywają istnienie pętli czasowej, która obejmuje lata 1953, 1986 i 2019. Sezon 2 – Rozszerza perspektywę na inne linie czasowe, w tym 2052 rok, ukazując postapokaliptyczną przyszłość. Bohaterowie zaczynają rozumieć wpływ podróży w czasie na swoje losy. Sezon 3 – Wprowadza koncepcję alternatywnych rzeczywistości i kulminuje w epickim finale, który wyjaśnia naturę pętli czasowej i ujawnia prawdziwą przyczynę wydarzeń w Winden.

Kadr z serialu "Dark" NETFLIX

Inne seriale Netfliksa podobne do „Dark”

Jeśli podobał Ci się Dark i szukasz podobnych seriali na Netfliksie, oto 5 tytułów, które mogą Cię zainteresować:

1. 1899

Twórcy: Baran bo Odar i Jantje Friese (ci sami, którzy stworzyli Dark).

Fabuła: Tajemniczy statek emigrantów zmierzający do Ameryki natrafia na dryfujący okręt, co prowadzi do serii niewytłumaczalnych wydarzeń. Serial pełen zagadek, psychologicznego napięcia i skomplikowanej fabuły.

2. Stranger Things

Fabuła: W małym miasteczku Hawkins znika chłopiec, a jego przyjaciele odkrywają istnienie tajemniczego wymiaru zwanego The Upside Down. Wątki science fiction, podróży między wymiarami i tajnych eksperymentów przypominają Dark, ale w lżejszym, bardziej przygodowym stylu.

3. The OA

Fabuła: Młoda kobieta, która była niewidoma, nagle odzyskuje wzrok po tajemniczym zniknięciu. Wraz z grupą ludzi próbuje odkryć, co naprawdę się z nią stało. Serial łączy elementy sci-fi, mistycyzmu i alternatywnych rzeczywistości.

4. Equinox

Fabuła: Duńska produkcja opowiadająca historię kobiety, która bada tajemnicze zaginięcie swojej siostry i całej szkolnej klasy w 1999 roku. Podobnie jak w Dark, mamy tu przeplatające się linie czasowe, mroczny klimat i elementy nadprzyrodzone.

5. Glitch

Fabuła: W australijskim miasteczku kilka osób wraca do życia, ale nie pamiętają, kim są. W miarę odkrywania prawdy okazuje się, że ich powrót ma związek z tajemniczymi wydarzeniami sprzed lat. Serial łączy dramat, sci-fi i elementy tajemnicy.

Każdy z tych seriali ma podobny klimat do Dark – skomplikowaną fabułę, podróże w czasie lub alternatywne rzeczywistości, a także tajemniczą, często mroczną atmosferę.

