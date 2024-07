Przetwory z papryki są doskonałym dodatkiem do sałatek, kanapek, zapiekanek, makaronów, warzyw itp. Najwięcej zastosowań ma papryka czerwona, ponieważ dzięki zawartości olejków eterycznych jest najbardziej aromatyczna i intensywna w smaku. Można jednak do marynowania wykorzystać paprykę zieloną i żółtą, a do ostrych past niezastąpiona jest pikantna jalapeno.

Reklama

1. Pieczona papryka marynowana w oliwie

Tak przygotowana papryka z powodzeniem zastępuje surówki podczas obiadu, nadaje się na kanapkę, do pizzy i warzywnych tart.

Składniki:

2 kg rożnokolorowych papryk,

100 ml oleju rzepakowego,

10-20 ząbków czosnku w zależności od liczby papryk,

sok z 1 cytryny,

łyżka soli,

łyżka cukru.

Zobacz także

Sposób przygotowania:

1. Z każdej papryki wyjmij ogonek i włóż do środka ząbek czosnku. Ułóż na blaszce wyłożonej papierem, skrop olejem i piecz w 200 stopniach do momentu pojawienia się na skórce brązowych plamek.

2. Gdy papryki lekko przestygną wyjmij z nich czosnek i gniazda nasienne. Pokrój w szerokie paski lub trójkąty.

3. Przygotuj oliwną marynatę - czosnek przełóż do miseczki, dodaj olej, sól, cukier i sok z cytryny.

4. Papryki włóż do wyparzonych słoików i zalej marynatą. Pasteryzuj 15 minut.

2. Konfitura z czerwonej papryki i rozmarynu

Konfitura z papryki to niecodzienny sposób na jej wykorzystanie. Tego rodzaju przysmak zachwyca bogactwem aromatów i wspaniale smakuje z serami i warzywami.

Składniki:

1 kg czerwonej papryki,

200 g papryczki chilli,

40 g cukru,

szczypta soli,

1/3 szklanki wody,

sok z cytryny,

gałązka świeżego rozmarynu,

szczypta cynamonu.

Sposób przygotowania:

1. Papryki umyj, usuń gniazda nasienne i pokrój w kostkę. Przełóż do garnka z grubym dnem, dodaj wodę, cukier, cynamon, rozmaryn i sól. Gotuj na małym ogniu, pod przykryciem około godziny, od czasu do czasu mieszając

2. Przetrzyj dżem przez sitko. Włóż na patelnię, dodaj sok z cytryny i smaż pół godziny, często mieszając.

3. Gorącą konfiturę przełóż do słoików i odstaw do ostudzenia do góry dnem. Pasteryzuj przez około 15 minut.

3. „Harissa” pikantna pasta z papryki

Harissa, to typowa dla kuchni afrykańskiej i arabskiej przyprawa, która występuje w postaci proszku lub pasty. Jej głównym składnikiem oprócz ostrej papryki jest czosnek. Można ją wzbogacać o ulubione przyprawy, świeże zioła i warzywa. Harissa jest wspaniałym dodatkiem do kanapek, pizzy, zapiekanek i makaronu. Smakuje wyśmienicie zarówno na ciepło, jak i na zimno.

Składniki:

4 papryczki jalapeno,

6 dużych czerwonych papryk,

1 kg pomidorów,

2 duże cebule,

10 ząbków czosnku,

pęczek natki pietruszki lub świeżej kolendry,

sól, pieprz, olej.

Sposób przygotowania:

1. Czosnek (owinięty w folię aluminiową) i papryki ułóż na blaszce, skrop olejem i piecz około 30 minut w temperaturze 200 stopni.

2. W tym czasie obierz cebule i drobno posiekaj, sparz pomidory i obierz je ze skórki.

3. Podsmaż cebulę na 4 łyżkach oleju do momentu aż zmięknie. Dodaj pokrojone drobno pomidory. Posól do smaku i dodaj upieczony czosnek.

4. Papryki pozbaw gniazd nasiennych, obierz ze skórki, drobno pokrój i dodaj do warzyw.

5. Duś wszystko pod przykryciem około 10 minut.

6. Wyłącz gaz, dodaj drobno posiekaną natkę lub kolendrę, dokładnie wymieszaj i dopraw do smaku.

7. Zblenduj wszystko na gładką masę. Jeżeli harissa wyszła za ostra – pamiętaj, że nadająca jej pikantny smak kapsaicyna rozpuszcza się w oliwie, więc rozcieńczaj ją zawsze w ten sposób.

8. Przełóż do wyparzonych wcześniej i osuszonych słoików.

9. Zamknięte słoiki wstaw do piekarnika ustawionego na 100 stopni na godzinę.

Smacznego!