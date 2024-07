Najpopularniejsze składniki dań kuchni węgierskiej to papryka, cebula i czosnek. Są nimi przyprawiane potrawy najczęściej kojarzone u nas z kuchnią Węgier, np. gulyásleves, czyli zupa gulaszowa, oraz pörkölt, który my znamy właśnie jako gulasz.

W węgierskich czardach, czyli gospodach ludowych, posiłki podawane są najczęściej przy dźwiękach cygańskiej muzyki granej na żywo.

Przyprawy, mięsa i desery charakterystyczne dla kuchni węgierskiej

W potrawach kuchni węgierskiej nie może zabraknąć papryki. Do przyprawiania dań używa się sproszkowanej papryki, zarówno słodkiej, jak i ostrej, papryki świeżej, w strąkach, a także papryki wędzonej. Innymi istotnymi składnikami potraw węgierskich są cebula i czosnek.

Z mięs na Węgrzech jada się najczęściej wieprzowinę, szczególnie z mangalicy, czyli lokalnej odmiany świni domowej. Popularne są jednak także wołowina, cielęcina, baranina oraz ryby, np. pstrągi i karpie. Częstym dodatkiem do nich są grzyby.

Z deserów najpopularniejsze są tort Dobosa - z ciasta biszkoptowego przekładanego kremem czekoladowym oraz strucla, czyli zawinięte ciasto z nadzieniem owocowym, makowym albo orzechowym. Z alkoholi często pije się czerwone wino lub palinkę, wysokoprocentowy destylat z owoców.

Sztandarową potrawą kuchni węgierskiej jest jednak gulasz. Na Węgrzech gulaszem (gulyásleves), nazywa się gęstą zupę z kawałkami mięsa. Węgierskie danie, gęstsze niż zupa, które u nas określa się mianem gulaszu, to pörkölt. Jego podstawowymi składnikami są mięso, cebula oraz papryka. Pörkölt należy do najpopularniejszych potraw jednogarnkowych. Jedną z odmian węgierskiego gulaszu jest gulasz segedyński (szegediner). Dodaje się do niego kiszoną kapustę i zabiela gęstą, kwaśną śmietaną.

Przepis na pörkölt, czyli prawdziwy węgierski gulasz

Składniki na 8 porcji:

1 kg mięsa wieprzowego (najlepiej karkówki bez kości),

4 łyżki smalcu lub oleju słonecznikowego,

5 duże cebule,

3 duże słodkie papryki (np. czerwona, żółta i zielona),

3 duże pomidory (albo puszka pomidorów),

3 ząbki czosnku,

średnia marchew,

1/2 kg ziemniaków,

sól,

pieprz,

łyżeczka kminku,

słodka mielona papryka,

ostra mielona papryka,

jałowiec.

Czas przygotowania: 90 minut

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

Mięso bez kości, skór i błonek pokrój w kostkę i posyp słodką papryką.

Pokrój cebulę w plasterki i zeszklij ją na tłuszczu w garnku.

Do cebuli dosyp słodką paprykę w proszku i dokładnie rozmieszaj ją z tłuszczem.

Podsmaż mięso na patelni.

Dodaj pokrojoną w plasterki marchew.

Dodaj ziemniaki pokrojone w kostkę.

Dodaj paprykę pokrojoną w paski lub kostkę.

Dodaj pomidory pokrojone w kostkę lub pomidory z puszki.

Gotuj wszystko pod przykryciem na małym ogniu przynajmniej przez godzinę. Sos powinien zgęstnieć.

Po godzinie dodaj kminek, jałowiec i posiekany czosnek. Zamieszaj.

Gotuj jeszcze przez 15 minut.

Podawaj w głębokim talerzu z dodatkiem pszennego pieczywa.

Smacznego!