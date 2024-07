Rozświetlone i obsypane śniegiem drzewka, balustrady, czy figurki tworzą świąteczny klimat. Przed Bożym Narodzeniem można zdecydować się na rozświetlone drzewka, czy oświetloną balustradę balkonu, świąteczne figurki lub elementy oświetleniowe, np. w kształcie małych choinek.

Rozświetlone drzewka i balustrady

Rosnące w ogrodzie drzewka iglaste można udekorować kolorowymi światełkami i bombkami. Gdy spadnie śnieg, będą prezentować się bajkowo. Kolorowe światełka mogą rozświetlić balustrady schodów, balkonu, czy futryny okien. Należy pamiętać, by przy zakupie światełek wybierać te przystosowane do stosowania na zewnątrz.

Świąteczne figurki

Z pewnością największą atrakcją dla dzieci będą ustawione w ogrodzie świąteczne figurki - Mikołaj, renifery, bałwany, elfy czy inne zwierzątka. Niektóre dostępne na rynku figurki świecą po podłączeniu do prądu. Podobnie jak w przypadku lampek ogrodowych należy wybrać figurki, którym nie zaszkodzi zła pogoda.

Girlandy do ogrodu

Do ozdabiania ogrodów wykorzystuje się girlandy z sosnowych gałązek, sztucznych lub prawdziwych. Girlandy przeważnie umieszcza się pod futryną okna, czy na balkonie. Dodatkowo ozdobione bombkami i światełkami są doskonałą i niedrogą ozdobą.

Małe, ozdobne choinki na Boże Narodzenie

Ścieżkę prowadzącą do domu można przed świętami oświetlić kolorowymi lampkami. Lampki różnego rodzaju (np. LED) mogą mieć kształt choinek, co jeszcze bardziej podkreśli świąteczny nastrój. Świecące ozdoby świąteczne należy dobrać tak, by były odporne na zimowe warunki pogodowe i by nie pobierały zbyt wiele prądu. Świąteczne lampki ogrodowe będzie można wtedy zostawiać na cały wieczór bez obaw o rachunki. Najbardziej ekonomiczne są lampki z diodami LED. Zużywają one 8-10 razy mniej prądu niż lampki tradycyjne.

Ozdoby z diodami LED są nawet kilkukrotnie droższe niż tradycyjne lampki, jednak znacznie niższe zużycie energii pozwala bez obaw o rachunki za prąd cieszyć się świąteczną dekoracją ogrodu.

Bałwan i Mikołaj z podświetleniem

Nadmuchiwany bałwanek lub Mikołaj doskonale sprawdzą się jako dekoracja świąteczna do ogrodu. Ozdoby takie wykonane z trwałego nylonu są odporne na warunki atmosferyczne. Największe nadmuchiwane ozdoby świąteczne mają około 2 metrów.

Podczas wyboru ogrodowych dekoracji świątecznych należy zwracać uwagę na stopień ochrony, który nie powinien być mniejszy niż IP44. Dokładnie też trzeba sprawdzać przewody i połączenia lampek (powinny być gumowe i dokładnie zabezpieczone).