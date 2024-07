Prostą dekoracją na Boże Narodzenie jest choinka z bibuły. Ozdoby świąteczne można przygotować samemu – będą wtedy oryginalne i dopasowane do wnętrz.

Reklama

Przy zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia w sklepach pojawia się coraz więcej ozdób i bibelotów – ręcznie malowane bombki, długie, kolorowe łańcuchy i świąteczne lampki. Najważniejszym atrybutem grudniowych świąt jest jednak choinka.

W marketach i szkółkach leśnych wybór choinek jest ogromny. Zamiast jednak kupować wielką, gubiącą igły żywą choinkę, można ją zastąpić mniejszą, lecz równie atrakcyjną – choinką z bibuły.

Zobacz także

Do przygotowania choinki z bibuły potrzebne będą:

kartka papieru A4, biała lub zielona;

zielona bibuła karbowana;

klej w płynie albo w sztyfcie;

nożyczki;

ewentualnie taśma samoprzylepna.

Z kartki papieru należy zrobić podstawę choinki. Trzeba odrysować na niej koło, następnie to koło wyciąć, zrobić nacięcie w kole i uformować z niego stożek. Brzegi stożka można skleić taśmą samoprzylepną. Kiedy podstawa jest już gotowa, trzeba przygotować bibułę. Bibułę należy pociąć na małe kwadraty. Małe kwadraty następnie trzeba złożyć dwa razy na pół, a potem od zgiętej strony zakręcić bibułę jak cukierka. Z bibuły powstanie wtedy małe piórko. Trzeba zrobić tyle piórek, żeby wystarczyło na oklejenie całej podstawy choinki.

Igły choinki za pomocą bibuły można zrobić w jeszcze inny sposób – można ją pociąć na długie i szerokie na około 5 cm paseczki, a następnie te paseczki naciąć. Dalej trzeba okleić bibułę wokół podstawy tak, aby paski bibuły schodziły rzędami. Wszystkie nacięcia powinny być widoczne, bo imitują tutaj gałęzie choinki.

Można zastosować także inną podstawę do choinki. Zamiast kartki można użyć drucika albo długiego patyczka do szaszłyków. Wtedy z bibuły należy wyciąć różnego rozmiaru kółka, a następnie „nadziewać” je od największego do najmniejszego na drucik/patyczek. Taka choinka nie będzie stała samodzielnie – trzeba ją włożyć do jakiegoś pojemnika, np. do doniczki z kwiatem.