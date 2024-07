Bombki świąteczne możesz zrobić z kolorowych balonów. Końcowy efekt jest imponujący, a samo wykonanie ozdób świątecznych proste i nie wymaga zbyt wiele czasu.

Bombki świąteczne – jak je wykonać z balonów krok po kroku?

Bombki świąteczne z balonów są nietypowe i wyglądają oryginalnie na choince. Potrzebujesz do ich wykonania kolorowych balonów, kolorowej włóczki i kleju w płynie.

1) Pompowanie balonów – na początku napompuj tyle balonów, ilu potrzebujesz bombek. Balony powinny być kolorowe i różnej wielkości. Dzięki temu bombki będą małe, średnie i duże. Po napompowaniu balonów końcówkę zwiąż nitką bądź włóczką, by nie uleciało z nich powietrze.

2) Smarowanie klejem balonów – każdy balon z osobna nasmaruj klejem w płynie, a potem owiń go gęsto kolorowymi włóczkami. Postaraj się robić to dokładnie, by nie pozostawiać pustego miejsca. Owinięte włóczką balony ponownie posmaruj klejem i pozostaw do wyschnięcia na około 60 minut. Balony muszą dokładnie wyschnąć, by włóczka stwardniała.

3) Przebicie balona – po wyschnięciu włóczki przebij w środku balony, a pozostałości po nich usuń. Kształt, który powstał z włóczki będzie nienaruszony i w ten sposób utworzy bombkę.

4) Przywiązanie nitki – na koniec wystarczy, że przywiążesz do bombki sznureczek bądź nitkę, za pomocą którego będziesz mógł przywiesić ozdobę na choince, czy na oknie. Możesz wykonać kilkanaście takich bombek i tylko nimi ozdobić świąteczną choinkę.