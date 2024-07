Zamykany taras można na święta oświetlić jak jedno z pomieszczeń w domu, np. za pomocą bawełnianych, świecących kul. Na taras zewnętrzny warto natomiast wybierać lampki odporne na wilgoć i niską temperaturę.

Reklama

Duży wybór różnych rodzajów oświetlenia można znaleźć na aukcjach internetowych oraz w sklepach z akcesoriami do domu i ogrodu.

Jak świątecznie oświetlić zamykany taras

Na zamykanym i przeszklonym tarasie, dzięki odpowiedniemu oświetleniu można zaaranżować przytulny, bożonarodzeniowy kącik. Nic nie stoi na przeszkodzie, by na takim tarasie postawić takie same lampy jak we wnętrzu domu. Mogą to być zatem lampy stojące, podwieszane na suficie lampiony albo dekoracyjne bawełniane kule. W związku z tym, że ozdobne oświetlenie tarasu, zarówno zamkniętego, jak i otwartego, świeci się stale przez długi czas (przez kilka albo kilkanaście godzin na dobę), warto wybierać energooszczędne lampki. Najczęściej stosowane są lampki LED-owe, które są wydajne, pobierają zaledwie ok. 10% energii pobieranej przez zwykłe żarówki i nie nagrzewają się.

Izolacja IP lamp używanych na tarasie otwartym

Przy wyborze oświetlenia tarasu otwartego należy kierować się przede wszystkim szczelnością i odpornością oprawy lamp na wilgoć i pył. Jest ona wyrażana w tzw. stopniach ochrony IP (ang. International Protection Rating). Im wyższe IP, tym większa jest szczelność oprawy, jej odporność na wilgoć oraz temperaturę otoczenia, a także zabezpieczenie przed przenikaniem pyłów do niebezpiecznych części obudowy. Lampy i lampki, które mają być użytkowane na zewnątrz, powinny mieć stopień IP wynoszący przynajmniej 44.

Zobacz także

Jak można oświetlić otwarty taras

Ciekawy efekt dekoracyjny można uzyskać, jeżeli do przystrojenia tarasu wykorzysta się drobne lampki LED-owe (takie jak choinkowe, ale na długim sznurze) do podkreślenia elementów poziomych i pionowych tarasu, np. gzymsów, brzegu dachu oraz filarów. Do zaakcentowania ich używa się czasem także tzw. LED-owych węży świetlnych. Na brzegu zadaszenia tarasu można powiesić też lampki przypominające sople. Są one rozmieszczone na jednej długiej linii, a dodatkowo zwisają po kilka lub kilkanaście sopli prostopadle w dół.

Jeśli w święta Bożego Narodzenia nie spadnie śnieg, można częściowo zastąpić go lampkami w kształcie śnieżynek zawieszonymi na tarasie. Warto też na nim ustawić inne świecące ozdoby przypominające o zimie: bałwanki oraz niedźwiedzie polarne. Centrum takiej oświetleniowej kompozycji można uczynić wystawioną na zewnątrz domu choinkę, która również będzie przystrojona światełkami.

LED-owe mikrodiody umieszczone na cienkich drucikach to kolejny sposób na przystrojenie tarasu. Jeżeli na tarasie znajdują się doniczki, diody te można wetknąć do ziemi. Mikrodiody da się również wyginać tak, aby opleść nimi filary lub inne elementy konstrukcyjne tarasu.

Światełka zewnętrzne mogą być jednobarwne lub wielokolorowe, mogą świecić jednostajnym światłem albo migać. Warto jednak mieć na uwadze to, że dla sąsiadów migające przez cały czas, kolorowe lampki bywają uciążliwe, szczególnie w godzinach nocnych.

Reklama