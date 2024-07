Pierniczki na choinkę powinny być twarde, wycięte w różne wzory i bogato ozdobione lukrem. Ciastka będą zdatne do zjedzenia nawet kilka tygodni po upieczeniu. Nie jedz jednak pierników z choinki, gdyż mogą być zanieczyszczone brudem i kurzem.

Pierniki powstały w średniowieczu na terenach dzisiejszej Holandii. W Polsce uchodzą za tradycyjny wypiek bożonarodzeniowy.

Jakie powinny być pierniczki na choinkę?

Pierniki na choinkę stanowią niskobudżetową i efektowną ozdobę świąteczną. Pieczenie ich razem z dziećmi to świetna zabawa dla całej rodziny i dobry pretekst do przedświątecznych spotkań towarzyskich. Ciastka upieczesz tak samo, jak te do jedzenia. Ważne jednak, by pierniki na choinkę były:

twarde – dzięki temu nie będą się kruszyć i zachowają swój kształt przez kilka tygodni. Pierniki staną się twardsze dzięki zawartości dużej ilości mąki;

wycięte w interesujące wzory – w ten sposób zyskają ładny i ciekawy kształt. Na choince zawieś ciastka wycięte w serca, dzwonki, precle, koła, romby czy gwiazdy. Każde z nich powinno mieć dziurkę, przez którą przełożysz nitkę lub cienki sznurek;

bogato ozdobione lukrem – pierniki po upieczeniu nie wyglądają zbyt interesująco. Uroku dodadzą im dekoracje z różnych kolorów lukru.

Część choinkowych pierników możesz schować do pudełka i jeść przez kolejne tygodnie. Resztę powieś na choince. Te ciastka nie nadają się już do jedzenia, gdyż zostają oblepione przez brud, kurz i drobnoustroje. Jeśli pierniki przetrwają sezon, przetrzymaj je na kolejne Boże Narodzenie. W ten sposób w przyszłym roku zaoszczędzisz czas na tworzenie ozdób choinkowych.

Szybkie pierniczki na choinkę

Pierniczki na choinkę możesz przygotować już w pół godziny. Te z dodatkiem kakao będą ciemniejsze niż pozostałe.

Składniki (na 50 ciastek):

250 gramów mąki pszennej,

250 gramów mąki żytniej,

250 gramów masła,

50 gramów cukru,

50 gramów miodu,

50 gramów kakao,

2 żółtka jaj,

2 łyżki cynamonu,

1 łyżka imbiru,

1 łyżka kardamonu,

1 łyżeczka pieprzu,

1 łyżeczka sody oczyszczonej.

Składniki na lukier:

200 gramów cukru pudru,

2 białka jaj.

Czas przygotowania: 30 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Mąkę przesiej przez sito.

Żółtka jaj utrzyj z cukrem.

W rondlu rozpuść masło i miód. Dodaj cukier, jajka, sodę i przyprawy. Połowę masy połącz z częścią mąki i kakao. Pozostałe składniki wymieszaj.

Z obu części zagnieć oddzielne placki. Każdą z nich rozwałkuj na cienko.

Z ciasta wytnij pierniki.

Ciastka piecz przez 15 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza.

Białka jaj utrzyj z cukrem pudrem, by powstał lukier.

Gdy wyjmiesz pierniki z piekarnika, zrób w każdym z nich dziurkę patyczkiem do szaszłyków. Najlepiej by nie była zbyt widoczna i znajdowała się przy krawędzi wypieku, ale nie za blisko, by nie ukruszyć ciastka.

Ciastka posmaruj lukrem. Możesz zrobić to za pomocą pędzla lub specjalnych pisaków. Użyj wyobraźni, by stworzyć ciekawe wzory. Jeśli chcesz, by lukier miał różne odcienie, użyj barwników spożywczych.

Przez dziurki w piernikach przełóż nitki lub cienkie sznureczki. Ciastka zawieś na choince.

Dobra rada: Ciasto na pierniki będzie bardziej aromatyczne, jeśli schowasz je do lodówki na kilka dni.

