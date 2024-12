Świąteczne filmy są idealnym dopełnieniem bożonarodzeniowego klimatu: niezależnie od tego, czy oglądamy je z bliskimi, w same święta czy przed nimi, te produkcje pełnią jedną, ważną funkcję: kojarzą się z bezpieczeństwem, spokojem i radością. A gdyby tak porzucić absolutne klasyki na rzecz nowych filmów w świątecznym klimacie? "That Christmas" to animowany hit Netflixa, który w ostatnich dniach bije absolutne rekordy popularności! Czy przebije "Love Actually" również w Waszych rankingach? Jest na to spora szansa!

"That Christmas" świątecznym hitem Netflixa

Świat filmowy z niecierpliwością czekał na premierę "That Christmas" ("Tamte święta"), a teraz, gdy film już jest dostępny na Netflixie od 4 grudnia 2024 roku, widzowie mogą zanurzyć się w tę fantastyczną podróż. Film zaskakuje swoją emocjonalną głębią, prezentując historie splecione wokół miłości, samotności i niezwykłej pomyłki Świętego Mikołaja. Scenariusz Richarda Curtisa i reżyseria Simona Otto w połączeniu z imponującą obsadą głosową, w tym Brian Cox jako Święty Mikołaj, tworzą niezapomnianą opowieść, która skłania do refleksji nad sensem świąt. Dzięki swojemu uniwersalnemu przesłaniu, "That Christmas" staje się opowieścią nie tylko na święta, ale i na każdy dzień, przypominając, że dobroć i miłość są najważniejsze, niezależnie od okoliczności.

Wydarzenia w filmie ukazują, jak różnorodne mogą być reakcje na błędne decyzje. Opowieść wypełniają miłość i troska, a także spora doza humoru, która niejednokrotnie wywołuje uśmiech na twarzach widzów. Świąteczny charakter filmu podkresla też ścieżka dźwiękowa skomponowaną przez Johna Powella oraz oryginalny utwór „Under the Tree” skomponowany przez Eda Sheerana, który dodatkowo ociepla serca słuchaczy.

Recenzje widzów, które zbiera "That Christmas" są w przeważającej części pozytywne: fani doceniają ciepły, rodzinny klimat filmu.

Klimatyczny film na ten świąteczny czas

Bardzo sympatyczna, ciepła bajka na święta

Przyjemna, świąteczna bajka, odskocznia od wielu treści Netflixa

Świetny, oglądałem już kilka razy

Czy film "That Christmas" utrzyma swoją pozycję jako świąteczny klasyk? Święta to czas cudów i być może ta animacja stanie się nieodłącznym elementem naszych bożonarodzeniowych celebracji. Czas pokaże, czy magia świąt i wielkie serca bohaterów wystarczą, by przeciągnąć widzów do tej uroczystej opowieści.

A Wy? Oglądaliście już ten film? A może macie inne świąteczne "pozycje obowiązkowe do obejrzenia"?

