Z zatkanymi uszami możemy mieć do czynienia w każdej sytuacji, zaczynając od lotu samolotem, a kończąc na przeziębieniu, podczas którego mamy wrażenie, że uszy są napełnione wodą.

Reklama

Metody na zatkane uszy sprawią, że ulegną one odetkaniu, a co więcej osłabią objawy takie jak szumy uszne, czy zawroty głowy.

Sposoby na zatkane ucho

Gdy ucho zatyka się podczas kataru, trzeba koniecznie przedmuchać drogi oddechowe. Obrzęk śluzówek nosa, występujący podczas przeziębienia, obejmuje przewody słuchowe i trąbkę Eustachiusza doprowadzając do ich zamknięcia. Skutkiem procesu są zatkane uszy. W tym wypadku należy zastosować krople do nosa, które zmniejszą obrzęk śluzówki. Inhalacje, czyli wziewanie ziół, np. herbatki rumiankowej i olejków eterycznych, np. eukaliptusowego jest również dobrym sposobem na odetkanie ucha. Należy wlać do miski litr wrzącej wody i dodać kilka kropli olejku. Po chwili zarzucić ręcznik na głowę i umieścić ją w taki sposób, aby móc wdychać opary.

Zobacz także

Najczęstszym powodem zatkanych uszu jest nadmiar woskowiny. Wydzieliny nie należy usuwać przy pomocy patyczków higienicznych, ponieważ mogą one uszkodzić błonę bębenkową. Należy jednak zastosować krople, które służą do rozpuszczenia woskowiny.

Podczas jazdy windą lub lotu samolotem dochodzi do zatkania uszu, ponieważ zmienia się ciśnienie powietrza. Różnica ciśnień między środowiskiem zewnętrznym a trąbką Eustachiusza powoduje jej zwężenie. Można uniknąć tego kłopotu w prosty sposób, np. ssąc cukierka, czy żując gumę. Czynności te powodują większą produkcję śliny, którą częściej się połyka, a dzięki temu przewód słuchowy ulega odetkaniu.

Reklama

Gdy zatka się ucho, zaleca się siedzenie w pozycji prostej, aby uefektywnić wylot powietrza. Następną skuteczną metodą jest ziewanie. Dzięki otwieraniu żuchwy, wspomaga się bieg w obszarach ucha, a to wywołuje przeczyszczenie dróg słuchowych.