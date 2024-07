Odkąd wyszło na jaw, że serce Libera znów jest zajęte, wszyscy baczniej przyglądają się Sylwii Grzeszczak, wypatrując, czy i w jej życiu nie pojawił się ktoś nowy. Ona konsekwentnie unika wypowiedzi w tym temacie, ale teraz wyręczył ją znany i ceniony dziennikarz, autor tekstów piosenek i producent nagrań!

Sylwia Grzeszczak już nie jest singielką?

Kilka tygodni temu potwierdziły się plotki, które internauci snuli od pewnego czasu i przekonaliśmy się, że serce Libera znów jest zajęte! Muzyk został przyłapany na romantycznym spacerze i czułościach z nową ukochaną w Sopocie. Chociaż on sam nie przedstawił jeszcze oficjalnie swojej partnerki, co poniektórzy fani już zdążyli mu pogratulować.

Inni natomiast skupili swój wzrok na Sylwii Grzeszczak, która podobnie jak ex mąż, wytrwale milczy na temat życia prywatnego. Tymczasem odbiorcy nieustannie zastanawiają się, czy być może i ona nie znalazła sobie nowej miłości. Zdaje się, że teraz ktoś za nią rozwiał wątpliwości w tym temacie!

Na Facebooku Andrzeja Kosmali, cenionego dziennikarza, autora tekstów piosenek i producenta nagrań, pojawiło się zdjęcie z wokalistką. W krótkim, ale wymownym wpisie Kosmala przypomniał, że lata temu, będąc jeszcze małą dziewczynką, to m.in. pod jego skrzydłami rozpoczynała swoją karierę. Mając bowiem zaledwie 5 lat wystąpiła w programie "Od przedszkola do Opola" z piosenką Krzysztofa Krawczyka - "Byle było tak".

Co ciekawe jednak, to nie wspomnienie początku jej kariery zwraca największą uwagę. Na samym wstępie Andrzej Kosmala nazwał Sylwię Grzeszczak samotną i podkreślił, że on "zawsze ją przygarnie". Czyżby miał na myśli status związku artystki?

Sylwia Grzeszczak - taka samotna. Dziadek Kosmala zawsze Cię przygarnie! To w końcu pod moimi skrzydłami i Krzysztofa Krawczyka debiutowałaś jako dziecko w 1994 roku w programie ''Od przedszkola do Opola''. Good luck!

Myślicie, że sama Grzeszczak w końcu odniesie się do wszystkich spekulacji na temat jej życia uczuciowego?

Andrzej Kosmala na zdjęciu z Sylwią Grzeszczak Facebook@Andrzej Kosmala