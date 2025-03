Z najnowszych doniesień śledczych wynika, że Gene Hackman zmarł przed swoją żoną. Kluczowym dowodem stały się dane z rozrusznika serca aktora, które wskazują, że jego śmierć nastąpiła dziewięć dni przed odnalezieniem ciał. Informacja ta znacząco wpływa na dalsze dochodzenie, ponieważ początkowo zakładano, że para mogła umrzeć w tym samym czasie.

Dalsza analiza ma na celu ustalenie dokładnych przyczyn śmierci obojga małżonków oraz sprawdzenie, co dokładnie wydarzyło się w ich rezydencji w ostatnich dniach życia.

Przyczyna śmierci Gene'a Hackmana – co ujawnia śledztwo?

Obecnie badane są różne hipotezy dotyczące przyczyny zgonu Hackmana. Jedną z najbardziej prawdopodobnych wersji jest atak serca. Aktor miał rozrusznik serca, a jego stan zdrowia od pewnego czasu budził niepokój. Policja nie potwierdziła jednak jeszcze jednoznacznie tej teorii.

Śledczy analizują także inne możliwe czynniki, które mogły doprowadzić do nagłego zgonu Hackmana. Początkowo mówiono, że para zmarła w skutek zatrucia tlenkiem węgla, jednak szybko odrzucono tę tezę.

Brak tlenku węgla wywrócił do góry nogami początkowe teorie na temat tego, jak zmarli państwo Hackman. Zastanawiamy się teraz, czy mogła to być śmierć, a następnie samobójstwo. Czy pan Hackman zmarł nagle na atak serca, a jego żona była tak zrozpaczona, że przedawkowała leki? - wyjawił Adan Mendoza, szeryf hrabstwa Santa Fe.

Co nowego w sprawie śmierci Gene'a Hackmana i jego żony

Teraz na jaw wychodzą nowe teorie. Rozważana jest też opcja, że to żona Gene'a zmarła jako pierwsza.

Możliwe, że żona aktora sama miała kryzys zdrowotny, który spowodował jej śmierć, a następnie pan Hackman był w takim stanie, że dostał ataku serca i zmarł. Przyglądamy się wszystkim możliwościom

Policja znalazła przy jej ciele rozsypane leki, co może wskazywać na ich przedawkowanie. Obok ciała Arakawy znajdował się przewrócony grzejnik, co może sugerować, że kobieta próbowała się go chwycić przed upadkiem. Policja sprawdza również, czy nie doszło do nagłego kryzysu zdrowotnego, który mógł przyczynić się do jej śmierci.

Pan Hackman został znaleziony w przedsionku. Jego żona była w łazience. Czy próbowała znaleźć leki na ciśnienie krwi? Mogła mieć incydent medyczny, który doprowadził do jej śmierci. Grzejnik leżał na podłodze, co sugeruje, że złapała go i pociągnęła, gdy upadła. - czytamy.

Istnieją zatem dwa scenariusze:

Pierwszy scenariusz zakłada, że Gene Hackman zmarł pierwszy na skutek ataku serca, a jego żona, nie mogąc sobie poradzić z jego odejściem, mogła celowo lub przypadkowo przedawkować leki. Drugi scenariusz sugeruje, że to Betsy Arakawa zmarła jako pierwsza, a Hackman – w wyniku szoku – dostał ataku serca.

Oba scenariusze są wciąż analizowane. Śledczy zbierają kolejne dowody i oczekują na wyniki badań toksykologicznych, które mogą rzucić więcej światła na dokładne przyczyny śmierci.

Kariera i osiągnięcia Gene'a Hackmana

Gene Hackman urodził się 30 stycznia 1930 roku w San Bernardino w Kalifornii. Jego droga do aktorstwa nie była typowa – po służbie w marynarce wojennej USA studiował dziennikarstwo, ale ostatecznie zdecydował się na karierę aktorską. Przełomem było dołączenie do prestiżowego Actors Studio w Nowym Jorku, gdzie szkolił się u boku innych przyszłych gwiazd, takich jak Dustin Hoffman i Robert Duvall.

Przełomowym momentem w jego karierze był film "Francuski łącznik" (1971), w którym zagrał bezkompromisowego detektywa "Popeye’a" Doyle’a. Rola ta przyniosła mu Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową i ugruntowała jego pozycję w Hollywood.

Gene Hackman zakończył karierę aktorską w 2004 roku, po występie w filmie "Witamy w Mooseport". Po odejściu z Hollywood skupił się na pisaniu książek, publikując kilka powieści historycznych i sensacyjnych.

Jego dorobek filmowy i niezapomniane kreacje sprawiły, że pozostaje jedną z legend kina, a jego wpływ na świat filmu jest niepodważalny.

