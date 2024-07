Motywacja w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, określana jest w psychologii jako „popęd”. Z kolei inne pragnienia określa się terminem „motyw”. Słowo „motywacja” składa się z dwóch wyrazów – motywu i akcji, a więc celu i działania. Umiejętność automotywacji (znajdowania powodów do podejmowania wysiłku) jest warunkiem osiągania sukcesów w nauce, pracy, a także zadowolenia z życia rodzinnego.

Motywacja a psychologia – 5 metod motywowania samego siebie

1. Powiedz innym, jaki cel założyłeś.

Publiczna deklaracja pomaga w realizacji celu. Nikt nie chce wyjść na hipokrytę. Ponadto inne osoby mogą wspierać i przypominać o celu, co jest bardzo przydatne zwłaszcza w chwilach zwątpienia.

2. Uwierz w siebie.

To nie są puste słowa. Człowiek, który dostrzega szklankę do połowy pełną, a nie pustą, lepiej radzi sobie w codziennym życiu. Świat nie jest perfekcyjny – w każdym zdarzeniu można znaleźć minusy. Jeżeli ktoś jest pesymistą, będzie miał nieustanny powód do zmartwień. Osobie niezadowolonej z wszystkiego będzie niesłychanie trudno się zmotywować.

3. Małymi krokami do celu.

Zaplanuj swoje działanie. Jeżeli celem jest np. podróż rowerem nad morze, zacznij się systematycznie przygotowywać. Wybieraj się na przejażdżki regularnie, zacznij od krótkich odcinków, np. 10-kilometrowych i stopniowo zwiększaj dystans. Ciesz się z każdego rekordu – to sprawia, że automatycznie wzrasta ochota na pokonywanie dłuższych tras.

4. Nagroda jako motywacja.

Możesz sobie obiecać, że jeżeli uda ci się zrealizować cel, zrobisz dla siebie coś przyjemnego – kupisz nową rzecz, np. sukienkę, wybierzesz się w miejsce, które lubisz, np. do kina. Wówczas łatwiej będzie ci się kontrolować. Nagrody o wiele bardziej motywują niż kary.

5. Motywacja a zapachy.

Niekonwencjonalnym sposobem motywowania się do działania są zapachy. Jaśmin pomaga się skoncentrować, a pomarańcza działa energetyzująco. Warto wykorzystać także aromaty bazylii i rozmarynu, które wpływają korzystnie na logikę.