Ostatnio Zofia Zborowska ma wiele powodów do świętowania — w zeszłym tygodniu przyszła na świat jej córeczka, a zaledwie dwa dni później obchodziła własne urodziny. Teraz aktorka ponownie zaskoczyła radosną wiadomością, a internauci są nią zachwyceni. Pod postem 37-latki roi się od gratulacji i nie tylko...

W ubiegłym tygodniu na świat przyszła druga córeczka Zofii Zborowskiej i Andrzeja Wrony, której nadali bardzo oryginalne imię — Jaśmina. To już druga pociecha pary, a ich 3-letnia córeczka o imieniu Nadzieja właśnie została starszą siostrą. Dziewczynka przyszła na świat w dniu imienin swojej mamy i siostry co sprawiło, że ten dzień był jeszcze bardziej wyjątkowy. Żona sportowca nie tylko od razu pochwaliła się swoją pociechą na Instagramie, ale również podzieliła się z internautami trudnościami, z którymi zmaga się po porodzie. Zborowska nigdy nie miała oporów przed tym, by dzielić się w mediach społecznościowych trudnościami związanymi z macierzyństwem. Jednak teraz znów zaskoczyła radosną nowiną.

Kilka dni po porodzie Zofia Zborowska postanowiła pochwalić się, że wygrała program "Lol: Kto się śmieje ostatni", który polega na rozśmieszaniu innych uczestników. W programie zwycięzca wygrywa 100 tysięcy złotych, które może przeznaczyć na dowolny cel charytatywny.

Dobrych wiadomości ciąg dalszy. Bardzo miło mi poinformować, że udało mi się pozostać poważną do samiuśkiego końca a co za tym idzie - wygrałam drugą edycję najśmieszniejszego programu ever czyli “LOL - kto się śmieje ostatni” nagroda czyli 100 tysięcy złotych idzie oczywiście do @fundacjaherosi na chemię celowaną dla najdzielniejszych małych pacjentów! Dajcie znać czy oglądaliście już program i jak wrażenia

— napisała Zofia Zborowska.