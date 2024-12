Sandra Kubicka tuż przed świętami wprowadziła się do wymarzonego domu. Postanowiła uwiecznić ten moment i zapozowała przy choince wraz z synkiem. Niestety, na zdjęciu nie widać jej męża, co sprawiło, że plotki o ich kryzysie nabrały większego znaczenia. Fani są w szoku!

Ostatni czas w życiu Sandry Kubickiej jest bardzo intensywny! Kilka miesięcy temu została mamą, a następnie zajęła się pakowaniem rzeczy. Wraz ze swoim mężem jakiś czas temu poinformowali fanów, że kupili wymarzony dom i tuż przed Wigilią postanowili się do niego wprowadzić. Choć nie wszystko jest jeszcze gotowe, Sandra Kubicka postanowiła zaprosić całą rodzinę w swoje nowe gniazdko, aby wspólnie celebrować okres świąteczny. W domu Baronów stanęła nawet choinka, przy której Sandra postanowiła zrobić sobie zdjęcie z ukochanym synkiem.

All I want for Christmas is this little boy. #LoveOfMyLife

- napisała Sandra Kubicka.