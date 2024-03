Dopiero co emanowali szczęściem w mediach społecznościowych, a tymczasem w sieci pojawiło się obszerne świadczenie, w którym gwiazda "Love Island" poinformowała o rozstaniu i wyjaśniła, co się stało. Koniecznie poznajcie szczegóły/

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie znowu wszyscy mówią o miłosnym formacie, w którym śmiałkowie poszukują nie tylko miłości, ale także popularności i pieniędzy. Wszystko przez to, że właśnie wystartowała kolejna edycja show. Widzowie więc mieli najlepszą okazję, żeby poznać nowych uczestników, którzy już teraz wzbudzili wielkie emocje. Tymczasem jednak okazuje się, że u innych bohaterów związanych z formatem także sporo się dzieje. Ostatnio wszyscy mówili o Karolinie Gilon, która opublikowała romantyczny wpis i zwróciła się do Mateusza z "Love Island". Teraz z kolei dużym zaskoczeniem okazała się inna uczestniczka.

Tą mieliśmy okazję poznać w trzeciej edycji miłosnego show "Love Island". Wówczas Angelę połączyło uczucie z Arsenem. Związek jednak nie potrwał długo, bo partner okazał się nielojalny wobec uczestniczki. Ta znalazła szczęście u tajemniczego mężczyzny, który nie był związany ze światem show-biznesu. Para od jakiegoś czasu publikowała wspólne zdjęcia i nie szczędziła sobie czułości. Tymczasem zupełnie niespodziewanie na instagramowym profilu bohaterki wylądowało oświadczenie, dotyczące rozstania:

Od początku roku dzieją się rzeczy, które próbują mnie wytrącić z mojej wewnętrznej równowagi. Jednym z nich jest rozstanie z moim partnerem.Nosiłam się z tą decyzją od kilku miesięcy. Sprawdzałam, jak to czuje, czy nie wchodzę znowu w mój lęk, jaka droga będzie dla mnie lepsza. Wiem, że bez względu na wszystko, bez względu jak dużą miłość mam w sobie do drugiego człowieka - chce zadbać o siebie.

W dalszej części oświadczenia Angela z "Love Island" wyznała, że ta rozstaje się w pokojowych warunkach ze swoim byłym partnerem. Potrzebuje jednak czasu, aby zaakceptować nową sytuację. Fani okazali jej ogrom wsparcia:

Dużo siły i miłości do samej siebie Kochana, jesteśmy z Tobą ❤ Wszystkiego najpiękniejszego Kobietko

