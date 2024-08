Lil Masti wybrała się na przejażdżkę konną i wszystko nagrała. Fani w komentarzach pod wideo są jednak podzieleni. Co ich tak wzburzyło?

Lil Masti niespełna rok temu została mamą, a mała Aria skradła serca wszystkich fanów Anieli Bogusz. Macierzyństwo jest zapewne pięknym doświadczeniem, ale czasem każda mama potrzebuje chwili wytchnienia. Tak jest również w przypadku Lil Masti, która ostatnio postanowiła wybrać się na przejażdżkę konną. Nie da się ukryć, że influencerka doskonale radzi sobie w jeździe konnej, a to wszystko dlatego, że przez kilka lat trenowała ten sport. Chcąc pochwalić się fanom, Lil Masti uwieczniła wszystko i dodała na swój Instagram:

W komentarzach zawrzało. Niektórzy internauci stwierdzili, że to skrajnie nieodpowiedzialne:

Kochana, jakbyś spadła z konia, to kiepsko by z tobą było; Nigdy nie igraj z losem

Kochana, jakbyś spadła z konia, to kiepsko by z tobą było; Nigdy nie igraj z losem

Na szczęście znaleźli się też obrońcy Lil Masti:

Dziewczyna jeździ od dzieciaka i to widać a każdy nagle taki ostrożny…spójrzcie najpierw na siebie a nie szukacie dziury w całym

Dziewczyna jeździ od dzieciaka i to widać a każdy nagle taki ostrożny…spójrzcie najpierw na siebie a nie szukacie dziury w całym