Agnieszka Kotońska stworzyła na Instagramie swoją społeczność, z którą dzieli się wieloma przemyśleniami czy kadrami. Niedawno relacjonowała internautom swój pobyt w Warszawie i wyglądała na zachwyconą. Teraz jednak na Instagramie pojawił się zaskakujący i wymowny post! Sprawdźcie szczegóły.

Reklama

Agnieszka Kotońska dodała nowy wpis

Agnieszka Kotońska zyskał popularność w programie "Gogglebox", jednak na tym nie zaprzestała. Widzowie mogą kojarzyć ją z takich produkcji jak "99. Gra o wszystko", "Back to school", a już niebawem pojawi się w telewizyjnej "siódemce" w programie "Królowa Przetrwania". Choć gwiazda TTV na co dzień mieszka w Wielkopolsce, a dokładniej w Chodzieży to niedawno wraz z mężem wybrała się do Warszawy. Była gościem w programie "Mówię Wam", w którym wyjawiła, że zgłaszając się na casting do produkcji TTV, że od początku chciała zasiąść na kanapie w programie "Gogglebox" z mężem i z synem, aby pokazać, jak wspaniałą więź ze sobą mają!

Artur i Agnieszka Kotońscy są ze sobą niemalże od zawsze i to właśnie na wsparcie męża Agnieszka zawsze może liczyć. Mimo że niedawno fani spekulowali, że w ich małżeństwie może trwać kryzys, to udowodnili, że tak nie jest i odnowili przysięgę małżeńską. Teraz Agnieszka Kotońska zaskoczyła wpisem na swoich social mediach.

Dziś żyjemy w świecie, gdzie samotność jest coraz bardziej powszechna. Oddala nas od innych, przytłacza i rani, niezależnie od tego, ile mamy lat czy jaki jest nasz status majątkowy. Każdy potrzebuje bliskości, miłości, wsparcia. Każdy teżzasługuje na to, aby znaleźć osobę, do której można się przytulić, z którą można dzielić codzienne radości i smutki. Dlatego powinniśmy szukać tej osoby i dbać o więzi, które tworzymy.A ty masz taką osobę ? - napisała Kotońska.

Fani Agnieszki Kotońskiej zapewne przez moment byli zdezorientowani po przeczytaniu takich słów, jednak na całe szczęście kobieta oznaczyła swojego męża, sugerując, że ona znalazła już osobę, na której ciepło i wsparcie może liczyć. Zrozumienie ze strony Artura Kotońskiego może być przydatne w kolejnych miesiącach, ponieważ Agnieszka Kotońska już snuje plany wzięcia udziału w kolejnych programach. Gdy taka możliwość nadejdzie mąż Kotońskiej, będzie zmuszony przejąć obowiązki domowe i pozwolić żonie na realizację marzeń:

(...) Czy chciałabym wystąpić w jakimś programie? Oczywiście, że tak! Apetyt rośnie w miarę jedzenia moi drodzy! Nigdy nie wiadomo, co przyniesie końcówka roku, a zawsze przynosi wielkie niespodzianki, więc być może jeszcze mnie gdzieś zobaczycie. Ale o marzeniach nie rozmawiamy, bo marzenia się potem nie spełniają! - mówiła ostatnio Agnieszka.

Reklama

Zobacz także: Agnieszka Kotońska pokazała gorącą fotkę z mężem w jacuzzi. W komentarzach gratulacje