Klaudia El Dursi dodała zdjęcie ze swoim partnerem Jackiem. Okazuje się, że prowadząca "Hotel Paradise" i jej ukochany mieli czas pełen emocji, o czym właśnie poinformowali na Instagramie. Fani nie kryją zaskoczenia, a w komentarzach roi się od gratulacji!

Reklama

Klaudia El Dursi przekazała radosne wieści!

Klaudia El Dursi w ostatnim czasie miała naprawdę intensywny czas. Najpierw nagrywała kolejne sezony "Hotelu Paradise", następnie wyjechała do Dubaju, a chwilę po powrocie musiała skupić się na przygotowaniu i organizacji pierwszej komunii świętej swojego syna-Jasia. Teraz prezenterka ma kolejne powody do świętowania. Zobaczcie sami!

Klaudia El Dursi niedawno podzieliła się wideo z pierwszej komunii świętej swojego syna, a już teraz pokazała nowe kadry ze swoim partnerem Jackiem oraz dziećmi - Jasiem oraz Dawidem. Okazuje się, że Dzień Mamy, który jest dla Klaudii z wiadomych względów wyjątkowym dniem, urodziny obchodzi jej ukochany!

▫️26.05▫️ Dla nas ten dzień jest podwójnie ważny.. Jeszcze bardziej niż zwykle jestem ogromnie wdzięczna, że mogę być mamą moich wspaniałych synów i urodziny ma mój ulubiony gość z którym już 11 lat dźwigamy ten wózek I choć czasem przeklinam, że mógłby mi nie zabierać tego ważnego dla kobiety święta, to jednak fajnie wspólnie celebrować - napisała Klaudia El Dursi.

Fani od razu przeszli do składania życzeń Jackowi oraz gratulowali tak długiego stażu ich związku. Jednak nie to najmocniej zdumiewa. Fani dostrzegli, że Klaudia El Dursi pokazała się w swoim naturalnych włosach, co bardzo spodobało się fanom:

Omg, ale wyglądasz BOSKO w kręconych włosach

W kręconych wyglądasz ładniej niż w prostych! Super

Ale ładne włoski - rozpisują się fani.

@klaudia_el_dursi

Co ciekawe, Klaudia El Dursi postanowiła zrobić wspaniałą niespodziankę Jackowi i z okazji jego urodzin zabrała go na tygodniowy wyjazd na Ibizę. Mężczyzna był wyraźnie zaskoczony i zupełnie się tego nie spodziewał. Tylko spójrzcie na wideo, które zamieściła Klaudia!

Zobacz także

Co myślicie o takiej metamorfozie Klaudii El Dursi? Wolicie ją w prostych czy kręconych włosach?

Reklama

Zobacz także: Tak wyglądało przyjęcie komunijne syna Klaudii El Dursi. Pokazy cyrkowe to dopiero początek