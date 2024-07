Szelki dla kota to kluczowy element przygotowań do spaceru. Równie ważne jest dobranie odpowiedniej smyczy, wykonanie szczepień ochronnych i przede wszystkim sprawdzenie, czy twój mruczek ma ochotę na wycieczkę na zewnątrz. W czasie spacerów zimowych kotu przydadzą się buty (dla ochrony łapek przed solą i zimnem) oraz wodoodporny kombinezon.

Do szelek lub obroży warto doczepić elementy odblaskowe, które zapewnią bezpieczeństwo, gdy kot wybiegnie na drogę. Pamiętaj również o adresówce. Łatwiej będzie mu wrócić do domu, gdy się zgubi. Innym, bardziej skutecznym w poszukiwaniach zagubionego zwierzaka rozwiązaniem, będzie wszczepienie mu czipa.

Smycz dla kota

Wybierając się na spacer z kotem, pamiętaj, że to nie pies. Nie będzie chodził posłusznie przy nodze ani pokonywał długich dystansów. Prawdopodobnie będzie się cofał, kręcił ósemki, zawracał, krążył i kluczył. Niektóre koty są typowymi obserwatorami, dlatego cały spacer najchętniej spędzą przyczajone za krzakiem, patrząc na wszystko dookoła. Inne koty będą się bawiły, zaczepiały psy, goniły za owadami lub polowały na ptaki. Pamiętaj – ten spacer jest dla kota, nie dla ciebie, dlatego to jemu powinno być dobrze, wygodnie i bezpiecznie.

Wybierając smycz, musisz mieć na uwadze temperament swojego mruczka. Dla bardzo rezolutnych i aktywnych kotów najlepsze są smycze rozciągane, czyli automatyczne. Dzięki temu nie będziecie się szarpać w czasie spaceru. Chodzące powoli, spokojne koty będą dobrze się czuły na zwykłej smyczy. Pamiętaj, by smycz nie była za długa. Musisz mieć możliwość kontroli i ewentualnego odciągnięcia kota od niebezpieczeństwa, np. agresywnego psa.

Smycz kupisz w zestawie z szelkami, ale z reguły jest ona za krótka (1-1,5 m). Smycz odpowiedniej długości musisz dokupić osobno. Optymalna długość smyczy dla kota, by miał swobodę w czasie spaceru i był bezpieczny, wynosi min. 3 metry. Na początek, zanim kot nauczy się chodzić na smyczy, warto kupić zwykłą smycz lub linkę. W późniejszym etapie, bardzo wygodnym rozwiązaniem jest smycz automatyczna z taśmą lub linką. Kupisz ją w każdym sklepie zoologicznym. Lepiej nabyć droższy i solidniej wykonany sprzęt, który nie zerwie się i nie zatnie w ważnym momencie. Ceny smyczy zwykłych wahają się w granicach 15-45 zł. Smycze automatyczne to wydatek rzędu 20-65 zł.

Szelki dla kota

Szelki powinny być dostosowane do rozmiaru kota. Nie mogą go uwierać ani dusić. Najprostsze szelki wykonane są z szerokiej na 2-3 cm materiałowej taśmy zapinanej na szyi i grzbiecie plastikowym zatrzaskiem. Ich cena wynosi 15-50 zł. Zawsze dołączona jest do nich krótka smycz. Szelki zabudowane, czyli pewnego rodzaju kombinezon, sprawdzają się zwłaszcza w chłodniejszych miesiącach i zimą. Są wzmacniane i nie wpijają się w kocie ciało, gdy ten niespodziewanie skoczy lub podbiegnie. Wyposażone są również w elementy odblaskowe oraz miejsce na adres. Kolejnym typem kocich szelek są szelki norweskie. Wykonane są z szerokich, najczęściej materiałowo-skórzanych pasków, w taki sposób, że nie możliwe jest, by kot się z nich samodzielnie uwolnił. Trudno je kupić w zwykłym sklepie zoologicznym. Najlepiej zamówić w internecie lub uszyć samodzielnie. Koszt szelek norweskich to 30-40 zł. Szelki zapinane od góry to bardzo popularny, ale niestety mało funkcjonalny model. Kot bardzo szybko się z nich wyplątuje.

Pamiętaj, że kot, który po nałożeniu szelek, czołga się po podłodze może być zestresowany na spacerze. Najpierw, przez kilka dni lub nawet tygodni zakładaj mu szelki na 2-3 godziny w domu, by się do nich przyzwyczaił.