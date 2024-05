Garfield to kot o niezapomnianej osobowości. Nie jest typowym bohaterem. Znany jest z tego, że jest leniwy, cyniczny, złośliwy i można go pokochać pomimo wszystkich jego wad.

Jest psotnikiem uwielbiającym lasagne i dłłługaśśśne drzemki. Wiadomo, że nienawidzi poniedziałków. Jednak wielu widzów, zwłaszcza dzieci, nie miało styczności z Garfieldem od dłuższego czasu. Nowa animowana komedia przybliży nam wszystkie urocze cechy Garfielda, w nowoczesny sposób, odpowiedni dla dzisiejszych czasów. Widzowie poznają nigdy wcześniej niepokazane początki Garfielda jako kociaka i jego ojca o imieniu Vic.

Garfield - najbardziej znany kot na świecie, w kinach 31 maja!

Poczucie humoru Garfielda przemówi do dorosłych, a humor fizyczny do dzieci.Po raz pierwszy widzimy Garfielda w 1978 roku przed restauracją Mamma Leoni w Nowym Jorku. Garfield spotyka tam Jona Arbuckle'a, gdzie poznaje również swoją ukochaną potrawę - lasagne. Jak mówi Garfield: "Ser to mój język miłości!".

Po nieoczekiwanym spotkaniu ze swoim dawno zaginionym ojcem, niechlujnym ulicznym kotem Vicem, Garfield i jego psi przyjaciel Odie zostają zmuszeni do porzucenia swojego idealnego, leniwego życia i dołączenia do Vica w przezabawnym napadzie.

Kiedy Garfield i Odie zostają porwani przez kota i psa, ich nieobecność sprawia, że ich właściciel, Jon, wpada w szał, desperacko próbując je odzyskać. „Życie Jona zmieniło się na lepsze, gdy ten uroczy, pomarańczowy kociak pojawił się w jego życiu i »adoptował go«, jak lubi mawiać Garfield” - mówi Cohen. „Jako przybrany ojciec Garfielda, relacja Jona z nim ma wiele cech klasycznej dynamiki tata-zwierzak. Jednak wykracza ona o kilka kroków poza typową relację kot-właściciel, ponieważ Garfield często postrzega siebie jako osobę.

„Wiesz, że Garfield uwielbia lasagne i nienawidzi poniedziałków, ale nigdy nie miał takiej przygody, aż do teraz” - mówi Chris Pratt, który podkłada głos ulubionemu zrzędliwemu kotu, który bierze udział w wielkiej, przezabawnej przygodzie kota w całkowicie nowym, animowanym filmie. „Jego frustracje są uniwersalne” - zgadza się reżyser Mark Dindal, który kieruje pierwszą w pełni animowaną przygodą naszego leniwego i sarkastycznego bohatera.

