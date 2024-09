Kasia Sokołowska bez wątpienia jest jedną z najbardziej stylowych Polek i udowadnia to na każdym kroku, nawet kiedy zostaje przyłapana przez paparazzi. Jurorka "Top Model" lubi bawić się modą i przywiązuje ogromną uwagę do dodatków, a przy tym kocha biżuterię i w tym temacie zdecydowanie nie jest minimalistką. Kasia Sokołowska wybiera widoczne duże kolczyki i charakterystyczne pierścionki, które przyciągają uwagę. Tym razem wzrok przyciąga coś innego. To ten szczegół zasługuje na uwagę...

Stylowa Kasia Sokołowska z mamą na spacerze

Kasia Sokołowska jest nie tylko reżyserką pokazów mody, ale od wielu edycji jest też jurorką w programie "Top Model", gdzie spośród uczestników wyławia te osoby, które mają prawdziwy potencjał i mogą osiągnąć wiele w modelingu. Prywatnie Kasia Sokołowska jest w związku z przedsiębiorcą Arturem Kozieją i wspólnie wychowują synka Iwo Lwa, który jest prawdziwym oczkiem w głowie swoich rodziców. Gwiazda TVN słynie z doskonałego wyczucia stylu i nie boi się bawić modą, co udowadnia na każdym kroku, a modowe wpadki praktycznie jej się nie zdarzają. Tym razem Kasia Sokołowska została przyłapana przez paparazzi w codziennym wydaniu i prezentowała się perfekcyjnie... Sami zobaczcie!

Podczas spaceru Kasia Sokołowska spotkała się z mamą. Obie kobiety wyglądały na dość zajęte rozmowami telefonicznymi. Jurorce "Top Model" na spacerze towarzyszyły jej czworonogi.

Na zdjęciach paparazzi na uwagę zasługują buty Kasi Sokołowskiej. To model na podwyższonej podeszwie, który idealnie sprawdza się do długich, szerokich spodni, które maksymalnie wydłużają sylwetkę. Jak Wam się podoba stylizacja Kasi Sokołowskiej?

