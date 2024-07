Soda do prania sprawdzi się jako ekologiczny wybielacz. Soda może usunąć żółte plamy na białych bluzkach i koszulach oraz wybielić poszarzałe firany. Soda oczyszczona może być stosowania jako środek neutralizujący zapachy i preparat czyszczący.

Jak prać sodą?

Do prania jasnych rzeczy w pralce należy dodać pół szklanki sody oczyszczonej. Soda zadziała wybielająco i wzmocni działanie proszku do prania. Do prania ręcznego sodę można stosować zamiast tradycyjnego proszku do prania. Aby wykonać roztwór z sody do prania ręcznego należy pół szklanki sody rozpuścić w pięciu litrach wody i prać jak zawsze. W przypadku większych i trudniejszych do usunięcia zabrudzeń można przygotować mieszankę z sody oczyszczonej, wody i wody utlenionej w równych proporcjach. Tak przygotowany środek nakładamy bezpośrednio na plamę i lekko wcieramy szczoteczką. Preparat pozostawiamy aż do wchłonięcia i dokładnie pierzemy ręcznie lub w pralce. Do mocno zszarzałych ubrań należy przygotować miksturę z wody, sody oczyszczonej i cytryny. Do garnka wlewamy dwa litry wody i dodajemy dwa plastry cytryny bez skórki (grubość plastra ok. 1 cm). Całość gotujemy i przelewamy do miski. Dodajemy łyżeczkę sody i dokładnie mieszamy. Jeszcze w gorącej wodzie namaczamy pranie przez około 1-2 godziny. Tego sposobu nie należy jednak wykorzystywać w przypadku delikatnych tkanin, które nie są odporne na wysokie temperatury.