Przemysław Babiarz zyskał popularność podczas teleturnieju " Va Banque", który dotychczas prowadził w TVP. Kilka dni temu media obiegła informacja o jego zwolnieniu, a teraz głośno spekuluje się, że to on zastąpi Karola Strasburgera w podobnym formacie, jakim jest "Familiada". Jego życie zawodowe jest powszechnie znane, a co wiemy o jego życiu prywatnym? Zobaczcie!

Reklama

Przemysław Babiarz - życie prywatne

Przemysław Babiarz jest po jednym rozwodzie. Z pierwszą żoną ma dorosłego syna, a z aktualną- córkę. Małżonka Babiarza stroni od blasku fleszy i kamer, a prywatnie jest tłumaczem języka hiszpańskiego. Przemysław Babiarz nie kryje, że jest bardzo zakochany i nie wyobraża sobie życia bez Marzeny.

To kobieta na całe życie. Gdyby jej kiedyś zabrakło, nie szukałbym żadnej innej. Wierzę zresztą, że i po tamtej stronie będzie nam dane być nadal razem - powiedział w rozmowie z 'Ludzie i Wiara'.

Prezenter nieczęsto mówi o swoim życiu prywatnym, jednak w wywiadzie dla "Ludzie i Wiara" potwierdził, że ma wspaniały kontakt ze swoimi dorosłymi dziećmi. A za najbardziej istotny element relacji małżeńskiej uznaje wspólne wartości:

Małżonkowie mogą mieć różne charaktery, typy osobowości, zainteresowania, temperamenty, ale to można pogodzić, jeśli jest wspólna płaszczyzna wartości - mówił.

Nie każdy również wie, że zanim Babiarz został prezenterem TVP, wcześniej był aktorem i pracował w gdańskim Teatrze Wybrzeże. Po rozwodzie przeprowadził się do Warszawy i tutaj zaczął układać swoją karierę. Co ciekawe, swoją obecną żonę poznał na targach spożywczych, na których wcielał się w rolę prowadzącego.

W związku z tym, że Marzena nie jest ze świata show-biznesu, nieczęsto można zobaczyć ją na ściance wraz z mężem. Są to wyjątkowe okazje, na które prezenter zabiera żonę.

Wiedzieliście, że Przemysław Babiarz ma syna i córkę?

Reklama

Zobacz także: Uwielbiany prowadzący zwolniony z hitowego programu TVP! Znamy jego następcę

Piętka Mieszko/AKPA