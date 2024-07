Długość smażenia steku zależy od tego, jaki stopień wysmażenia chcemy osiągnąć. Po zdjęciu z patelni mięso powinno „odpocząć”, aby soki w jego wnętrzu nie wypłynęły a mięso było bardziej aromatyczne.

Reklama

Krok 1 – Wybór mięsa na stek

Pierwszym ważnym krokiem jest wybór odpowiedniego mięsa. Najlepsza jest sezonowana wołowina stekowa. Zwolennicy delikatnej struktury mięsa powinni wybierać polędwicę, a entuzjaści intensywnego wołowego smaku – antrykot lub rostbef.

Krok 2 – Przygotowanie mięsa do smażenia

Nie kładź zimnego steku na rozgrzaną patelnię. Wyjmij mięso z lodówki co najmniej pół godziny przed smażeniem, aby stek miał temperaturę pokojową. Mięso połóż na ręczniku kuchennym, który wchłonie nadmiar wody. Dzięki temu mięso nie będzie pryskać w trakcie smażenia. Nie wycinaj tłuszczyku na mięsie. Dzięki niemu stek nie obeschnie w trakcie smażenia. Steki smażymy na patelni wykonanej ze stali żeliwnej lub nierdzewnej.

Krok 3 – Smażenie steku

Przed smażeniem natrzyj stek oliwą z oliwek i świeżym rozmarynem. Mięso smaż na oleju rzepakowym lub nierafinowanej oliwie, które nie będą dymić podczas smażenia. Smażenie rozpoczynamy, gdy patelnia i olej są już mocno nagrzane. Podczas smażenia nie nakłuwaj mięsa. Do przekręcania steku nie używaj widelca, a drewnianej łopatki. Nie kroimy steku zaraz po usmażeniu. Spowoduje to wyciek jego soków, przez co mięso nie będzie już tak wilgotne. Po smażeniu przed podaniem stek powinien „odpocząć” przez około pięć minut. W tym czasie soki wewnątrz mięsa wnikają w tkanki i stają się bardziej gęste, dzięki czemu mięso jest bardziej aromatyczne.

Stopnie wypieczenia steku

Stopień wypieczenia steku możesz sprawdzić naciskając na mięso – im twardszy jest stek, tym jest bardziej wypieczony.

Zobacz także

Smażenie steku krwistego (rare) trwa od jednej do dwóch minut z każdej strony.

Smażenie steku średnio krwistego (medium rare) – po około dwie-trzy minuty na każdej ze stron.

Smażenie steku średnio wypieczonego (medium) – mięso smażymy po trzy do pięciu minut z każdej strony.

Smażenie steku dobrze wypieczonego (well done) trwa od sześciu do ośmiu minut z każdej strony.

Krok 4 – Przyprawianie mięsa na stek

Mięso stekowe przyprawiamy solą i pieprzem dopiero po przekręceniu na drugą stronę. Jeżeli dodasz sól przy obsmażaniu pierwszej strony, mięso szybko utraci swoje soki, a stek po usmażeniu nie będzie soczysty.

Krok 5 – Masło

Pod koniec smażenia steku połóż na mięso łyżeczkę masła.

Smacznego!