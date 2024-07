Śluz w ciąży jest obfitszy niż w okresie płodności. Ciało kobiety produkuje go więcej z powodu estrogenu – hormonu, który poprawia ukrwienie narządów rodnych podczas ciąży. Śluz w trakcie ciąży powinien być biały – gdy jest inaczej, może to oznaczać infekcję lub chorobę przenoszoną drogą płciową.

Reklama

Ciężarne kobiety często niepokoją się, czy wydzielany z narządów rodnych śluz jest prawidłowy. Jego nadmierne wydzielanie oraz śnieżnobiała barwa niepokoi zwykle ciężarne. Jest to całkowicie niepotrzebne, ponieważ właśnie taka forma śluzu jest prawidłowa. Upławy podczas ciąży trwają od samego jej początku do dnia porodu – należy więc przyzwyczaić się do nich, wiedząc, że ich obecność jest pozytywnym sygnałem od organizmu. Aby zmniejszyć poczucie dyskomfortu można skorzystać z wkładek higienicznych.

Śluz w ciąży – kiedy udać się do lekarza?

Śluz w ciąży powinien być „czysty”, oznacza to, że jego idealny wygląd to bezwonna, półprzezroczysta i biała wydzielina. Co może świadczyć o jego nieprawidłowości:

występowanie w śluzie drobnych grudek,

występowanie w nim upławów o żółtym lub zielonym zabarwieniu,

nieprzyjemny zapach śluzu,

występowanie krwi w upławach z narządów rodnych.

Wszystkie te objawy powinny być konsultowanie z lekarzem-położnikiem, ponieważ mogą świadczyć o infekcji dróg rodnych, pojawieniu się choroby przenoszonej drogą płciową lub w przypadku nadmiernego krwawienia może być związane z problemami z samą ciążą.

Zobacz także

Śluz w ciąży: właściwa higiena ciężarnej kobiety

Kobieta w czasie ciąży powinna szczególnie dbać o higienę osobistą. Powinna unikać bielizny syntetycznej, a wybierać bawełnianą. Zaopatrzyć się we wkładki higieniczne. Nie zaleca się, aby ciężarna dbając o swój komfort myła się częściej niż dwa razy dziennie, ponieważ wtedy zabije naturalną florę bakteryjną w pochwie. Podczas kąpieli ciężarna powinna używać płynu dezynfekującego o niskim pH.