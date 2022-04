Ewa Farna na czerwonym dywanie pierwszy raz od narodzin córki! Macierzyństwo jej służy

Ewa Farna wielokrotnie udowadniała, że ma do siebie dystans. Piękna wokalistka potrafi żartować z siebie samej, w tym również ze swojego wyglądu. Zresztą potrafi mówić o tym również bardzo poważnie i bardzo szczerze. Jak twierdzi, ważne by być autentycznym. Dla mnie ogromnym szczęściem to, że mam Was fanów❤️, którzy są ze mną nawet jeśli (a może właśnie dlatego) kim naprawdę jestem. Nie lalka, nie dostosowaną postacią, nie przyjętą pozą, ale autentyczną Ewą - pisała przed urodzeniem swojego pierwszego dziecka. I tak zostało. Ewa nadal niczego nie udale. Tym razem polsko-czeska gwiazda pokazała zdjęcie z wakacyjnego wypadu w góry. I znów pojawiła się autoironia. Zobaczcie sami! Zobacz także: Ewa Farna otworzyła się w #Hot16challenge. Rapuje o TVP, Trójce i "Playboy'u". Jest ostro! Ewa Farna: "Kiedy wyglądasz jak debil" Ewa pokazała na Instagramie swoje zdjęcie na tle gór i... krowy. Widzimy ją uśmiechniętą przy rowerze, w rowerowym kasku na głowie. Kiedy wyglądasz jak DEBIL, ale się nie przejmujesz - napiała. Choć wpis jest po angielsku, wyraźnie wybite słowo "debil" jest świetnie znane tak w Polsce, jak i w Czechach. I w obu tych krajach znaczy mniej więcej to samo. Obserwujących profil Ewy Farnej fotka, jak zwykle zresztą, zachwyciła. Komentujący natychmiast podchwycili żartobliwą konwencję wpisu: Kiedy myślisz, że wyglądasz jak DEBIL, a wyglądasz cudownie! Najważniejsze, jak się czujesz w środku? Zgaduję, że szczęśliwa - napisała (również po angielsku) jedna z obserwatorek. A właśnie, że wyglądasz super 💗💗 - pisze inna. A Wam jak się podoba nowa fotka Ewy? Tylko pozazdrościć humoru! ...