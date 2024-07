Laktacja jest wydzielaniem mleka przez gruczoły mlekowe matki. Proces produkcji mleka zależy od wielu czynników zewnętrznych. Karmienie piersią to najzdrowszy sposób żywienia niemowlaków.

Co zaburza laktację?

Laktacja może być zaburzona przez czynniki zewnętrzne, a także przez te związane z samopoczuciem matki karmiącej. Do czynników zewnętrznych należy dokarmianie niemowlęcia, czy korzystanie ze smoczka. Produkcję mleka mogą tez zmniejszyć bóle odczuwane przez kobietę, negatywne emocje, picie alkoholu czy palenie papierosów.

Słód jęczmienny na laktację

Słód jęczmienny jest pochodną procesu produkcji piwowarskiej. Jest substancją sprzyjającą laktacji i w pełni bezpieczną. Są zwolennicy i przeciwnicy tej metody. Niektórzy uważają, że piwo karmelowe, jak każde piwo zawiera w sobie alkohol i może zaszkodzić dziecku. Zwolennicy z kolei są zdania, że słód jęczmienny zawarty w piwie doskonale pobudza laktację i jest to tylko środek wspomagający. Słód jęczmienny wpływa na zwiększenie ilości prolaktyny, czyli hormonu odpowiedzialnego za wytwarzanie mleka tuż po porodzie. Jeśli hormonu jest zbyt mało, może to być przyczyną zaburzenia laktacji. Możesz zaraz po karmieniu, najlepiej wieczorem wypić małe piwo karmelowe bezalkoholowe, które w swoim składzie również zawiera słód jęczmienny. Na rynku, oprócz piwa karmelowego dostępne są suplementy zawierające słód jęczmienny, który przyczynia się do pobudzenia produkcji mleka. Coraz więcej preparatów zawiera kwasy omega-3 i drożdże piwne.

Laktacja – inne sposoby na jej pobudzenie

Jeśli nie chcesz stosować sposobu z piwem karmelowym, możesz użyć innych sposobów by zwiększyć produkcję mleka. Po pierwsze, karm dziecko na zawołanie, czyli zgodnie z potrzebami dziecka, ale nie rzadziej niż 8-10 razy na dobę. W razie potrzeby obudź dziecko, by je nakarmić. Pamiętaj, by podczas karmienia podawać dziecku piersi na przemian, raz jedną, a raz drugą. Pilnuj, by maleństwo ssało jedną z piersi około 10-20 minut. Im dłużej ssie pierś, tym jest bardziej opróżniona, a mleko produkuje się szybciej i w większych ilościach . Staraj się karmić dziecko jak najczęściej w nocy, gdyż to właśnie wtedy prolaktyna jest najbardziej stężona, a to powoduje większą produkcję mleka. Możesz też zastosować ziołowe herbatki, szczególnie te z kopru włoskiego, kminku, czarnuszki i anyżku.