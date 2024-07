Młody zielony jęczmień w formie proszku dobry jest na wzmocnienie organizmu i detoks, tabletki ze zmielonej trawy jęczmiennej zalecane są dla osób odchudzających się.

Wartości odżywcze młodego zielonego jęczmienia

W 100 g proszku z młodego zielonego jęczmienia jest aż 30 g białka i około 3,5 g tłuszczu. Młody jęczmień ma 315 kalorii w 100 g. Zawiera też bardzo duże ilości witaminy C (457 mg), jest źródłem ryboflawiny (2,4 mg), niacyny (3,6 mg), kwasu foliowego (946 μg), kwasu pantotenowego (5,1 mg), tiaminy (0,4 mg) oraz witaminy B6 (17,8 mg), a także witamin: A (1320 μg), E (7,4 mg) i K (776 μg). Ma też mikroelementy – cynk (0,03 mg), fosfor (3,94 mg), wapń (5,48 mg), mangan (0,14 mg), krzem (0,04 mg), żelazo (0,13 mg), potas (68,3 mg), chrom (1,09 μg) i magnez (3,96 mg). Wartości odżywcze młodego zielonego jęczmienia sprawiają, że ma on właściwości prozdrowotne.

Działanie młodego zielonego jęczmienia na organizm

Dzięki dużej zawartości witamin i błonnika młody zielony jęczmień pozytywnie wpływa na pracę układu odpornościowego, trawiennego, opóźnia starzenie, wzmacnia włosy, skórę i paznokcie i oczyszcza organizm. Jedzenie młodego zielonego jęczmienia daje efekty już po kilku dniach, powodując spadek wagi i poprawę samopoczucia. Proszek z młodego jęczmienia ma działanie wzmacniające, zmniejsza podatność na infekcje, uszczelnia naczynia krwionośne, przyspiesza gojenie się ran i zmian skórnych. Dzięki właściwościom oczyszczającym i zawartości błonnika młody zielony jęczmień wspomaga odchudzanie – przedłuża uczucie sytości i poprawia perystaltykę jelit. Ponadto przyspiesza metabolizm tłuszczów. Tłuszcze nienasycone zawarte w jęczmieniu obniżają poziom złego cholesterolu we krwi. Młody zielony jęczmień ma więc zastosowanie w zapobieganiu chorób układu sercowo-naczyniowego, ogólnoustrojowych, np. cukrzycy czy otyłości, a także jelit.

Efekty uboczne stosowania młodego zielonego jęczmienia

Ze względu na silne działanie detoksykujące na początku stosowania młody zielony jęczmień może powodować efekty uboczne. Najczęściej pojawia się ból głowy jako skutek szoku organizmu. Przez poprawę pracy układu trawiennego i oczyszczanie go, zwiększa częstotliwość korzystania z toalety, może powodować wzdęcia i mdłości. Efekty uboczne zażywania młodego zielonego jęczmienia powinny ustąpić w ciągu kilku dni (maksymalnie w ciągu tygodnia). Czas reakcji organizmu uzależniony jest od tego, jak dużo toksyn było w organizmie na początku stosowania kuracji.

Młody zielony jęczmień w tabletkach i w proszku. Różne właściwości preparatów

Proszek z młodego jęczmienia powstaje z wyciśniętego soku z rośliny i nie jest poddawany działaniu wysokiej temperatury, która zniszczyłaby jego wartości odżywcze. Jednak błonnik pokarmowy zawarty jest we włóknach rośliny, a nie w soku, zatem proszek jest go pozbawiony. Proszek z młodego jęczmienia zachowuje więcej wartości odżywczych i ma intensywniejszy smak. Wymaga też rozpuszczenia w płynie.

Tabletki z młodego jęczmienia wytwarza się przeważnie z suszonych źdźbeł. Preparat traci część składników podczas obróbki, ale zawiera w sobie błonnik. Jest też niemal bezsmakowy i łatwiejszy w stosowaniu.

Jak wybrać młody zielony jęczmień, by uzyskać zamierzony efekt? Jeśli preparaty z tej rośliny mają być stosowane głównie po to, by przyspieszyć proces odchudzania, lepiej wybrać opcję z błonnikiem. Natomiast dla większej ilości i lepszej przyswajalności witamin i minerałów bardziej korzystne jest zażywanie proszku z młodego jęczmienia. Cena waha się od 60 do 250 zł za kilogram w zależności od wielkości opakowania i formy – tabletek bądź proszku czy suszu.

Jak używać młodego jęczmienia? Przepisy

Młody zielony jęczmień w proszku należy rozpuścić w zimnej wodzie (2 łyżeczki na 150 ml) i wypić 20 minut przed śniadaniem raz dziennie. Można też spożywać go w formie dodatku do soków lub sałatek, a także do innych potraw pod warunkiem jednak, że nie będą zbyt ciepłe. Inną metodą zażywania proszku z młodego jęczmienia jest picie 3 razy dziennie 1 łyżeczki produktu rozpuszczonej w 150 ml wody. Mikstura powinna być pita tuż po przygotowaniu. Młody jęczmień w formie tabletek powinien być przyjmowany od 1 do 2 razy dziennie, zwykle po 1 tabletce w trakcie jedzenia. Tabletki należy popić chłodną wodą.

Przepis na sok cytrusowy z młodym jęczmieniem

Składniki:

150 ml soku z jęczmienia (może być zrobiony z proszku jak w podstawowym przepisie),

1 pomarańcza,

½ cytryny.

Sposób przygotowania: Soki z cytrusów wyciśnij, połącz z proszkiem z młodego zielonego jęczmienia. Pij od razu po przygotowaniu.