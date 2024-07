Rodzaje sutków to najczęściej sutki wklęsłe, płaskie i sterczące. Wklęsłe brodawki mogą powodować trudności w karmieniu. Aby umożliwić dziecku ssanie pokarmu można stosować różne techniki karmienia – spod pachy lub kanapkową albo korzystać z wkładek i kapturków formujących sutki.

Stuki wklęsłe, płaskie i sterczące, czyli rodzaje sutków

Kobiece brodawki mogą mieć różny kształt. Niektóre piersi są sterczące, inne płaskie, a jeszcze inne wklęsłe. Zdarzają się także piersi, których sutki przypominają kształtem bąbelek lub są sterczące, długie i szerokie. W większości wypadków sutki nie sprawiają kobietom problemu podczas karmienia piersią, ponieważ brodawka i otoczka są elastyczne i układają się w buzi niemowlaka, tak, aby mógł ssać pokarm. Dzieci nie są karmione brodawką, a piersią. Jeżeli maluch prawidłowo chwyci pierś, kształt brodawki nie powinien sprawiać mu problemu.

Jak określić rodzaj sutka?

Trudności w karmieniu mogą powodować sutki płaskie i wklęsłe. Każda kobieta sama może określić jaki rodzaj sutków u niej występuje. W tym celu należy delikatnie ucisnąć otoczkę brodawki sutkowej ok. 3 cm od sutka. Sutek wklęsły będzie się chował do środka, sutek normalny natomiast powinien wystawać na zewnątrz.

Jak karmić dziecko sutkiem wklęsłym lub płaskim?

Istnieją metody, które poprawiają chwytliwość piersi i ułatwiają przystawienie dziecka do karmienia. Najważniejszy jest dobór techniki karmienia. Może w tym pomóc doradca laktacyjny lub położna. Właścicielkom wklęsłych sutków najczęściej polecane są chwyty spod pachy – matka może kontrolować ułożenie główki dziecka. Siedząc w fotelu, układamy dziecko tak, aby brzuszkiem było skierowane do boku matki. Nóżki powinny znajdować się pod pachą mamy. Dłonią podtrzymujemy głowę malucha, a plecy przedramieniem. Drugą dłonią podajemy niemowlakowi pierś. Drugi sposób to chwyt „kanapkowy” – technika ta ułatwia głębokie umieszczenie piersi w ustach niemowlaka. Podajemy dziecku do ust pierś, która jest spłaszczona dłonią.

Elastyczność sutka zwiększa rolowanie brodawki sutkowej u podstawy, stymulacja dotykiem lub odciąganie laktatorem. Można też stosować wkładki, które formują brodawki. Wkładki umieszczane są w biustonoszu o rozmiar większym niż zwykle noszony. Sporadycznie zalecane jest noszenie kapturków. Jednak ich stosowanie wymaga szczególnej ostrożności Kapturki powinny być wykorzystywane przez krótki czas, ponieważ mogą zaburzyć laktację. Najlepiej, aby położna, lekarz lub doradca laktacyjny pomogli wybrać właściwy kapturek i sprawdzili czy dziecko prawidłowo ssie pierś z kapturkiem.