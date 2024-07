Trudno jednoznacznie opisać na czym polega fenomen silnej osobowości. Jedni uważają, że silną osobowością są liderzy, którzy potrafią przewodzić innym ludziom. Inni nazwą tak osobę, która jest autorytetem i wzorem do naśladowania. A jeszcze dla innych osoby z silną osobowością dążą po trupach do celu. Które skojarzenie jest właściwe?

Reklama

Co cechuje człowieka o silnej osobowości?

Często mówiąc o silnej osobowości wymienia się cechy, które można streścić do stwierdzenia – wysokie kompetencje interpersonalne. Co to w praktyce oznacza? Osoba taka potrafi nawiązywać kontakt z innymi ludźmi – nie tylko wie co i jak powiedzieć, ale także jak słuchać innych, by chcieli mówić. Umie pracować zespołowo i delegować zadania, czyli po prostu przekazywać mniejsze zadania pozostałym osobom w zespole, by wszystkiego nie robić samodzielnie. Potrafi także rozwiązywać konflikty i to nie tylko własne – może być też dobrym mediatorem, czyli osobą pomagającą innym znaleźć rozwiązanie. Wszystkie te cechy powinien posiadać dobry lider czy menadżer, ponieważ jest to osoba, która zarządza innymi. Oczywiście zdarzają się też szefowie, którzy mają problem z nawiązywaniem kontaktu z innymi, ale mówimy tutaj o dobrym szefie, który wprowadza pozytywną atmosferę w pracy i motywuje innych do działania. Skojarzenie z liderem było więc jak najbardziej słuszne, ale na tym nie koniec.

Silna osobowość to także asertywność, wierność swoim zasadom i nienaganna postawa moralna. Czyli coś, co charakteryzuje osobę, którą można nazwać autorytetem, a więc szczególnie poważaną i cieszącą się uznaniem innych. Autorytetem nazwiemy też osobę, która ma dużą wiedzę na dany temat, ale zauważmy, że gdy nie idzie ona w parze z odpowiednią postawą, nie jest ta osoba zbyt popularna w branży i inni niechętnie się na nią powołują. Silna osobowość jest to więc także osoba, która nie zmienia swoich poglądów jak chorągiewka na wietrze – jest wierna swoim zasadom, szanuje innych, a także sama wzbudza szacunek.

Zobacz także

Co natomiast z hasłem – „po trupach do celu” lub „wyniki ponad wszystko”? Czy o osobie, która żyje zgodnie z tymi stwierdzeniami można powiedzieć, że jest silną osobowością? I tak, i nie. Z pewnością pewne jej elementy posiada jak wytrwałość, konsekwencja czy cierpliwość. Jednak osoby, które realizują swoje cele nie bacząc na uczucia i potrzeby innych, jedynie noszą maskę pewności siebie. Gdy wyniki w pracy są jedynym wyznacznikiem wartości oznacza to, że w innych sferach kryją się niedociągnięcia (żeby nie powiedzieć – braki). Osoby takie w rzeczywistości są pełne lęku, ponieważ gdy poniosą porażkę w jednej sferze, nie mogą sobie jej kompensować w innej. Natomiast kogoś o prawdziwie silnej osobowości cechuje także umiejętność znalezienia w życiu balansu, harmonii i poczucie, że niepowodzenie nie jest końcem świata, a jedynie lekcją na przyszłość.

Jak zbudować silną osobowość

Czy trzeba się urodzić z silną osobowością? Oczywiście, że nie. Pracujemy nad sobą całe życie – również nasza osobowość cały czas się zmienia i tylko od nas zależy, czy damy jej rosnąć samopas, jak polne kwiaty, czy będziemy ją świadomie kształtować jak szklarniane kwiaty. Staraj się podążać za poniższymi 9 wskazówkami. Nie wszystkie są łatwe do realizacji, ale gdyby cele był zbyt łatwe do osiągnięcia, w ogóle byśmy się nie rozwijali.

1. Trenuj swoją cierpliwość i spokój gdy wszyscy wokół są w pośpiechu.

2. Nie poddawaj się nawet wtedy, gdy inni nie wierzą w powodzenie.

3. Zachowuj spokój i bądź opanowany gdy spotykasz się z kimś ostrym i nieprzyjemnym.

4. Bądź uprzejmy nawet gdy inni ci nie okazują tego samego.

5. Bądź hojny wobec tych, którzy nic nie mają.

6. Wyrażaj wdzięczność wobec każdego doświadczenia i każdej napotkanej osoby.

7. Zachowuj spokój kiedy rozmawiasz z kimś, kto stracił nad sobą kontrolę.

8. Zachęcaj i motywuj tych, którzy są zniechęceni.

9. Pilnuj samodyscypliny nawet wtedy, gdy jest to trudne.

Reklama