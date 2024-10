Małgorzata Tomaszewska nie ukrywa, że ostatni rok przyniósł prawdziwą rewolucję w jej życiu. Zwolnienie z Telewizji Polskiej i narodziny córeczki sprawiły, że musiała nieco przeorganizować swoje życie i nauczyć się nowej rutyny. Dziennikarka w TVP tworzyła perfekcyjny duet z Aleksandrem Sikorą, a widzowie nadal tęsknią za ich poczuciem humoru i ogromnym wyczuciem, z jakim poruszali nawet te trudne tematy. Okazuje się, że Małgorzata Tomaszewska obecnie skupia się na rodzinie i mówi wprost, że narodziny córki wprowadziły w jej domu "aurę miłości". Co jeszcze powiedziała o nowym rozdziale swojego życia?

Małgorzata Tomaszewska rozczulająco o córce, życiu rodzinnym i nowej rutynie

Małgorzata Tomaszewska ostatnio wybrała się na jedną z branżowych imprez, gdzie zaprezentowała się w świetnej formie i zwróciła uwagę swoim promiennym uśmiechem, który świadczy o tym, że jest naprawdę szczęśliwa. W rozmowie z reporterką Party.pl Angeliką Bielską dziennikarka zdradziła, jak teraz wygląda jej życie i mówi wprost:

Zmieniło się właściwie wszystko. Mój synek jedynak teraz jest starszym bratem, ma siostrę, o którą bardzo dba, jest bardzo opiekuńczym bratem. Jest głośniej, aczkolwiek Laurka wprowadziła taką aurę miłości — mam wrażenie — oczywiście nie jest tak, że jej wcześniej nie było, ale teraz my jesteśmy tacy zespoleni. (...) To jest taki zupełnie inny level macierzyństwa i tego rodzinnego czasu. wyznała Małgorzata Tomaszewska

Była dziennikarka TVP przyznała też, że z córką ciężko jej było ustalić codzienną rutynę, choć ona sama uważa się za bardzo zorganizowaną osobę:

Sama jestem bardzo zorganizowana, mam co do minuty wszystko rozplanowane, ale jakoś z młodą nie umiałam stworzyć tego harmonogramu dodała dziennikarka

Co ciekawe, Małgorzata Tomaszewska od czasu narodzin Laury rzadko bywa na ściance, ale teraz zdecydowała się wyjście z domu. Co ją do tego skłoniło? O wszystkim opowiedziała!

Rzeczywiście niełatwo mnie teraz wyciągnąć...

Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z Małgorzatą Tomaszewską. Co jeszcze powiedziała na temat swojej córki Laury?

