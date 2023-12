Święta Bożego Narodzenia to czas, który możemy spędzić w gronie najbliższych — jednak nie wszyscy mogą się tym cieszyć. Magdalena Opczowska poinformowała na swoim Instagramie, że zamiast do rodzinnego domu musiała udać się do szpitala, gdzie leży jej mama. Prezenterka jest załamana i prosi internautów o modlitwę.

Magdalena Opczowska spędzi święta w szpitalu? Opublikowała niepokojący wpis

Tuż przed Wigilią Magdalena Opczowska opublikowała zdjęcie z synem i swoją mamą. Jednak zamiast świątecznych życzeń poinformowała swoich obserwujących, że zmierza właśnie do szpitala, gdzie nagle trafiła jej mama. Prezenterka miała do niej przyjechać przed wigilią, by wspólnie mogły przygotować się do świąt, jednak stało się inaczej. Prowadząca "Pytania na śniadania" napisała post, w którym prosi internautów, by nie zapominali o tym, co jest najważniejsze podczas świąt. 35-latka prosi również o modlitwę w tej trudnej dla niej chwili.

Kochani! Dbajcie o relacje z Rodziną, wybaczajcie i kochajcie mocno swoich Rodziców... Ja miałam dziś jechać do mojej ukochanej Mamy, do Krakowa i tradycyjnie lepić z nią pierogi i dekorować pierniczki z pomocą mojego synka, ale będzie inaczej... Jadę do szpitala, bo tam jest teraz moja Mama. Jeszcze nie wiem czy spędzimy Wigilię przy szpitalnym łóżku czy przy stole. Proszę was o modlitwę i dobre myśli. Jest dla mnie całym światem. Tata odszedł 3 lata temu ... — napisała Magdalena Opczowska.

Na jednym poście się nie skończyło. Następnego dna Małgorzat Opczowska opublikowała zdjęcie ze szpitalnego korytarza z emocjonującym wpisem.

Z nadzieją... — napisała prezenterka.

Pod postem prowadzącej "Pytanie na śniadanie" pojawiło się mnóstwo słów wsparcia. My również jesteśmy z Małgosią w tych trudnych chwilach i mamy nadzieje, że wszystko się dobrze skończy.

Kochana Małgosiu jestem z Tobą. Przykro mi bardzo. Musi być wszystko dobrze. Trzymaj się dobrze i zdrowia dla Twojej mamusi

Pani Małgosiu pozdrawiam i mamie życzę zdrówka. Będzie dobrze

Trzymaj się kochana Małgosiu.Myślami z tobą i twoją Mamą. — piszą internauci.